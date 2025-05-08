На Тюмень надвигаются дожди, грозы и шквалистый ветер

В Тюменской области ночью 10 мая ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение 72». По данным синоптиков, в отдельных районах региона прогнозируется ухудшение погодных условий, включая усиление ветра и значительное понижение температуры.
«Внимание: 10 мая ночью дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 7-12м/с, при грозе порывы до 17м/с. Температура +5...+10, днём местами кратковременные дожди. Похолодание, температура +11...+16.», — указано в оповещении.
Погода начнет портится уже вечером 9 мая. По данным синоптиков, к вечеру на территории Тюменской области поднимется ветер и пойдет дождь.
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