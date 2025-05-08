08 мая 2025

На Тюмень надвигаются дожди, грозы и шквалистый ветер

В Тюмени 10 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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10 мая в Тюменской области испортится погода
10 мая в Тюменской области испортится погода Фото:

В Тюменской области ночью 10 мая ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение 72». По данным синоптиков, в отдельных районах региона прогнозируется ухудшение погодных условий, включая усиление ветра и значительное понижение температуры.

«Внимание: 10 мая ночью дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 7-12м/с, при грозе порывы до 17м/с. Температура +5...+10, днём местами кратковременные дожди. Похолодание, температура +11...+16.», — указано в оповещении.

Погода начнет портится уже вечером 9 мая. По данным синоптиков, к вечеру на территории Тюменской области поднимется ветер и пойдет дождь.

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В Тюменской области ночью 10 мая ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение 72». По данным синоптиков, в отдельных районах региона прогнозируется ухудшение погодных условий, включая усиление ветра и значительное понижение температуры. «Внимание: 10 мая ночью дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный 7-12м/с, при грозе порывы до 17м/с. Температура +5...+10, днём местами кратковременные дожди. Похолодание, температура +11...+16.», — указано в оповещении. Погода начнет портится уже вечером 9 мая. По данным синоптиков, к вечеру на территории Тюменской области поднимется ветер и пойдет дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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