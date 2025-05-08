В шествии Бессмертного полка в Челябинске приняли участие 200 тысяч человек

В Челябинске на шествие Бессмертного полка в юбилей со Дня Победы вышло 200 тысяч горожан. Об этом URA.RU сообщили организаторы.
«В шествии Бессмертного полка в Челябинск приняли участие 200 тысяч человек», — сообщили URA.RU организаторы. В числе участников замечены первые лица региона, дети ветеранов и тружеников тыла.
Колонна стартовала от Южно-Уральского госуниверситета и прошла до Вечного огня. Все шествие сопровождалось музыкой времен Великой Отечественной войны. О главных событиях Дня Победы в онлайн-режиме URA.RU рассказывает в трансляции.
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