08 мая 2025

Имена и ордена, с ними вышла вся страна: в Челябинске прошло шествие Бессмертного полка. Фото, видео

В Челябинске прошло шествие Бессмертного полка
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Шествие завершилось возложением цветом к мемориалу «Вечный огонь»
Шествие завершилось возложением цветом к мемориалу «Вечный огонь» Фото:
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В Челябинске в центре города после большого перерыва прошло шествие Бессмертного полка. В нем приняли участие глава региона Алексей Текслер с супругой Ириной, мэр города Алексей Лошкин, а также депутаты городского и областного собраний, передает корреспондент URA.RU.

«Шествие началось у Южно-Уральского госуниверситета. Организация прошла на самом высоком уровне: колонна стартовала динамично, под музыку военных лет. Мы дошли до площади Революции и направились к Вечному огню на возложение цветов. Часть колонны ушли к памятнику Павшим солдатам», — сообщили участники шествия.

Губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной приняли участие в шествии «Бессмертный полк» с портретами воевавших дедов. Глава региона отметил важность данного праздника, выразив глубокое уважение к героизму предков, чьи поступки стали образцом отваги и несгибаемости для последующих поколений.

Как ранее рассказывал URA.RU гендиректор Урало-Сибирского Дома Знаний, руководитель исполкома регионального отделения Движения «Бессмертный полк России» в Челябинской области Игорь Белехов, в этом году шествие организовано от площади ЮУрГУ до площади Революции. Историю мероприятия можно прочитать в материале URA.RU.

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В Челябинске в центре города после большого перерыва прошло шествие Бессмертного полка. В нем приняли участие глава региона Алексей Текслер с супругой Ириной, мэр города Алексей Лошкин, а также депутаты городского и областного собраний, передает корреспондент URA.RU. «Шествие началось у Южно-Уральского госуниверситета. Организация прошла на самом высоком уровне: колонна стартовала динамично, под музыку военных лет. Мы дошли до площади Революции и направились к Вечному огню на возложение цветов. Часть колонны ушли к памятнику Павшим солдатам», — сообщили участники шествия. Губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной приняли участие в шествии «Бессмертный полк» с портретами воевавших дедов. Глава региона отметил важность данного праздника, выразив глубокое уважение к героизму предков, чьи поступки стали образцом отваги и несгибаемости для последующих поколений. Как ранее рассказывал URA.RU гендиректор Урало-Сибирского Дома Знаний, руководитель исполкома регионального отделения Движения «Бессмертный полк России» в Челябинской области Игорь Белехов, в этом году шествие организовано от площади ЮУрГУ до площади Революции. Историю мероприятия можно прочитать в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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