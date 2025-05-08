В Челябинске в центре города после большого перерыва прошло шествие Бессмертного полка. В нем приняли участие глава региона Алексей Текслер с супругой Ириной, мэр города Алексей Лошкин, а также депутаты городского и областного собраний, передает корреспондент URA.RU.
«Шествие началось у Южно-Уральского госуниверситета. Организация прошла на самом высоком уровне: колонна стартовала динамично, под музыку военных лет. Мы дошли до площади Революции и направились к Вечному огню на возложение цветов. Часть колонны ушли к памятнику Павшим солдатам», — сообщили участники шествия.
Губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной приняли участие в шествии «Бессмертный полк» с портретами воевавших дедов. Глава региона отметил важность данного праздника, выразив глубокое уважение к героизму предков, чьи поступки стали образцом отваги и несгибаемости для последующих поколений.
Как ранее рассказывал URA.RU гендиректор Урало-Сибирского Дома Знаний, руководитель исполкома регионального отделения Движения «Бессмертный полк России» в Челябинской области Игорь Белехов, в этом году шествие организовано от площади ЮУрГУ до площади Революции. Историю мероприятия можно прочитать в материале URA.RU.
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