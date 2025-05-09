Путин раскрыл Си Цзиньпину главную цель России на Украине

Президент Владимир Путин показал своему главному союзнику, что у героев спецоперации и Великой Отечественной войны общий враг — нацизм, который нужно во что бы то ни стало победить. Так научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил URA.RU, почему на параде Победы в Москве рядом с российским лидером сидел председатель КНР Си Цзиньпин, а с ними на трибуне — ветераны ВОВ и СВО.
Си Цзиньпин на параде Победы занял место по правую руку от Путина. Рядом с председателем КНР сидел Евгений Знаменский, ему 99 лет, он брал Берлин в составе 1-го Белорусского фронта, оба лидера пообщались с ним перед началом парада. Слева от президента России сидел 101-летний Иван Мартынушкин, он воевал в составе 1-го Украинского фронта. Следом находились главы бывших советских республик, каждая из которых внесла свой вклад в общую большую Победу. На Красной площади находились бойцы спецоперации и их родные. С центральной трибуны за парадом наблюдали вдова, дочь и сын Героя России подполковника Сергея Чебнева, погибшего при освобождении Курской области.
«Китай наш ближайший союзник и великая держава, сегодня КНР — одно из главных государств мира, это объективная реальность. А то, что рядом сидели ветераны, подчеркивает, что сегодня в первую очередь их праздник, а потом уже нас всех. Участники СВО и члены семей погибших бойцов — это одновременно дань памяти героям и символ преемственности, единства войн, потому что в нынешнем конфликте борьба ведется с теми же нацистами», — объяснил Журавлев.
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