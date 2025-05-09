«Считать Иисуса Христа суперменом равносильно атеизму»: Папа Римский провел свою первую проповедь

Папа Римский: считать Иисуса Христа суперменом — равносильно атеизму
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Лев XIV займется вопросами социального порядка
Лев XIV займется вопросами социального порядка Фото:

Воспринимать Иисуса Христа как супермена или харизматичного лидера — это равносильно атеизму. Такое заявление сделал Папа Римский Лев XIV в ходе своей первой проповеди в ходе мессы в Сикстинской капелле.

«Считать Иисуса Христа суперменом или харизматичным лидером равносильно атеизму», — передает слова Льва XIV ТАСС. Также он подчеркнул, что, выбрав имя в честь Льва XIII, планирует сосредоточиться на вопросах социального порядка в условиях цифровой революции.

Новым Папой Римским 8 мая стал уроженец США Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV. Он стал первым американцем на посту главы католической церкви.

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Воспринимать Иисуса Христа как супермена или харизматичного лидера — это равносильно атеизму. Такое заявление сделал Папа Римский Лев XIV в ходе своей первой проповеди в ходе мессы в Сикстинской капелле. «Считать Иисуса Христа суперменом или харизматичным лидером равносильно атеизму», — передает слова Льва XIV ТАСС. Также он подчеркнул, что, выбрав имя в честь Льва XIII, планирует сосредоточиться на вопросах социального порядка в условиях цифровой революции. Новым Папой Римским 8 мая стал уроженец США Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV. Он стал первым американцем на посту главы католической церкви.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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