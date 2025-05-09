В Верхней Пышме отгремел парад Победы. Фоторепортаж

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В Верхней Пышме отгремел парад в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в шествии было задействовано больше техники, чем в прошлом. О том, как все было, — в фоторепортаже URA.RU.

За парадом наблюдали врио свердловского губернатора Денис Паслер и уральский полпред президента Артем Жога, которые спешно прибыли из Екатеринбурга. До начала шествия они приняли участие в закладке основания стелы «Верхняя Пышма — город трудовой доблести».

За ходом праздничных мероприятий в регионе, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в онлайн-трансляции. Остальные новости по теме находятся в сюжете URA.RU.

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В Верхней Пышме отгремел парад в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в шествии было задействовано больше техники, чем в прошлом. О том, как все было, — в фоторепортаже URA.RU. За парадом наблюдали врио свердловского губернатора Денис Паслер и уральский полпред президента Артем Жога, которые спешно прибыли из Екатеринбурга. До начала шествия они приняли участие в закладке основания стелы «Верхняя Пышма — город трудовой доблести». За ходом праздничных мероприятий в регионе, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в онлайн-трансляции. Остальные новости по теме находятся в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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