В Верхней Пышме отгремел парад в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в шествии было задействовано больше техники, чем в прошлом. О том, как все было, — в фоторепортаже URA.RU.
За парадом наблюдали врио свердловского губернатора Денис Паслер и уральский полпред президента Артем Жога, которые спешно прибыли из Екатеринбурга. До начала шествия они приняли участие в закладке основания стелы «Верхняя Пышма — город трудовой доблести».
За ходом праздничных мероприятий в регионе, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в онлайн-трансляции. Остальные новости по теме находятся в сюжете URA.RU.
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