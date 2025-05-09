В Верхней Пышме заложили основание стелы «Город трудовой доблести». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное собрание, посвящённое празднованию 80-летия Победы. Екатеринбург , паслер денис
Артем Жога и Денис Паслер посетили Верхняя Пышму Фото:
новость из сюжета
Свердловчане празднуют 9 Мая

Врио свердловского губернатора Денис Паслер и уральский полпред президента Артем Жога приняли участие в закладке основания стелы «Верхняя Пышма — город трудовой доблести». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Праздничные мероприятия Дня Победы продолжаются в Верхней Пышме. Денис Паслер принял участие в закладке основания стелы «Верхняя Пышма — город трудовой доблести», — пишет ДИП в telegram-канале.

Кроме того, в городе уже успел пройти парад Победы. Техники в этом году там было больше, чем в прошлом.

Звание «Города трудовой доблести» Верхняя Пышма получила в преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. 15 января президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Стела должна появиться край к 1 мая 2026 года.

За ходом праздничных мероприятий в регионе, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в режиме онлайн. Остальные новости по теме находятся в этом сюжете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врио свердловского губернатора Денис Паслер и уральский полпред президента Артем Жога приняли участие в закладке основания стелы «Верхняя Пышма — город трудовой доблести». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Праздничные мероприятия Дня Победы продолжаются в Верхней Пышме. Денис Паслер принял участие в закладке основания стелы «Верхняя Пышма — город трудовой доблести», — пишет ДИП в telegram-канале. Кроме того, в городе уже успел пройти парад Победы. Техники в этом году там было больше, чем в прошлом. Звание «Города трудовой доблести» Верхняя Пышма получила в преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. 15 января президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Стела должна появиться край к 1 мая 2026 года. За ходом праздничных мероприятий в регионе, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в режиме онлайн. Остальные новости по теме находятся в этом сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...