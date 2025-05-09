Врио свердловского губернатора Денис Паслер и уральский полпред президента Артем Жога приняли участие в закладке основания стелы «Верхняя Пышма — город трудовой доблести». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Праздничные мероприятия Дня Победы продолжаются в Верхней Пышме. Денис Паслер принял участие в закладке основания стелы «Верхняя Пышма — город трудовой доблести», — пишет ДИП в telegram-канале.
Кроме того, в городе уже успел пройти парад Победы. Техники в этом году там было больше, чем в прошлом.
Звание «Города трудовой доблести» Верхняя Пышма получила в преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. 15 января президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Стела должна появиться край к 1 мая 2026 года.
За ходом праздничных мероприятий в регионе, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в режиме онлайн. Остальные новости по теме находятся в этом сюжете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!