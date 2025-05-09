В Верхней Пышме заложили основание стелы «Город трудовой доблести». Видео

09 мая 2025 в 14:37 Размер текста - 17 +

Артем Жога и Денис Паслер посетили Верхняя Пышму Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Свердловчане празднуют 9 Мая Врио свердловского губернатора Денис Паслер и уральский полпред президента Артем Жога приняли участие в закладке основания стелы «Верхняя Пышма — город трудовой доблести». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Праздничные мероприятия Дня Победы продолжаются в Верхней Пышме. Денис Паслер принял участие в закладке основания стелы «Верхняя Пышма — город трудовой доблести», — пишет ДИП в telegram-канале. Кроме того, в городе уже успел пройти парад Победы. Техники в этом году там было больше, чем в прошлом. Звание «Города трудовой доблести» Верхняя Пышма получила в преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. 15 января президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Стела должна появиться край к 1 мая 2026 года. За ходом праздничных мероприятий в регионе, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в режиме онлайн. Остальные новости по теме находятся в этом сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио свердловского губернатора Денис Паслер и уральский полпред президента Артем Жога приняли участие в закладке основания стелы «Верхняя Пышма — город трудовой доблести». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Праздничные мероприятия Дня Победы продолжаются в Верхней Пышме. Денис Паслер принял участие в закладке основания стелы «Верхняя Пышма — город трудовой доблести», — пишет ДИП в telegram-канале. Кроме того, в городе уже успел пройти парад Победы. Техники в этом году там было больше, чем в прошлом. Звание «Города трудовой доблести» Верхняя Пышма получила в преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. 15 января президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Стела должна появиться край к 1 мая 2026 года. За ходом праздничных мероприятий в регионе, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в режиме онлайн. Остальные новости по теме находятся в этом сюжете.