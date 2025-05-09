В Кремле состоялся торжественный прием от имени Путина в честь Дня Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Среди гостей был и лидер Китая Си Цзиньпин
Среди гостей был и лидер Китая Си Цзиньпин Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Кремле состоялся торжественный прием, организованный президентом России Владимиром Путиным в честь Дня Победы. Мероприятие прошло в Большом Кремлевском дворце.

"Торжественный прием от имени Владимира Путина в честь Дня Победы состоялся в Кремле", — сообщает РИА Новости. Там добавили, что мероприятие состоялось в Большом Кремлевском дворце с участием глав зарубежных делегаций, прибывших на парад на Красной площади. Среди гостей были лидеры из Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и других стран.

В своем выступлении Путин поблагодарил присутствующих за участие в празднике и подчеркнул важность Дня Победы для России и стран СНГ, заявив о значении солидарности и поддержки. Он отметил ответственность за сохранение исторической правды и ценностей, завоеванных в результате общего сражения против нацизма. Путин предложил тост за поколение победителей, за правду и справедливость, а также за благосостояние народов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле состоялся торжественный прием, организованный президентом России Владимиром Путиным в честь Дня Победы. Мероприятие прошло в Большом Кремлевском дворце. "Торжественный прием от имени Владимира Путина в честь Дня Победы состоялся в Кремле", — сообщает РИА Новости. Там добавили, что мероприятие состоялось в Большом Кремлевском дворце с участием глав зарубежных делегаций, прибывших на парад на Красной площади. Среди гостей были лидеры из Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и других стран. В своем выступлении Путин поблагодарил присутствующих за участие в празднике и подчеркнул важность Дня Победы для России и стран СНГ, заявив о значении солидарности и поддержки. Он отметил ответственность за сохранение исторической правды и ценностей, завоеванных в результате общего сражения против нацизма. Путин предложил тост за поколение победителей, за правду и справедливость, а также за благосостояние народов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...