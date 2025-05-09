В Кремле состоялся торжественный прием от имени Путина в честь Дня Победы

В Кремле состоялся торжественный прием, организованный президентом России Владимиром Путиным в честь Дня Победы. Мероприятие прошло в Большом Кремлевском дворце.
"Торжественный прием от имени Владимира Путина в честь Дня Победы состоялся в Кремле", — сообщает РИА Новости. Там добавили, что мероприятие состоялось в Большом Кремлевском дворце с участием глав зарубежных делегаций, прибывших на парад на Красной площади. Среди гостей были лидеры из Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и других стран.
В своем выступлении Путин поблагодарил присутствующих за участие в празднике и подчеркнул важность Дня Победы для России и стран СНГ, заявив о значении солидарности и поддержки. Он отметил ответственность за сохранение исторической правды и ценностей, завоеванных в результате общего сражения против нацизма. Путин предложил тост за поколение победителей, за правду и справедливость, а также за благосостояние народов.
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