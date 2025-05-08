В ХМАО школьники пронесли по городу георгиевскую ленту рекордной длины

Школьники Радужного прошли по городу с 80-метровой георгиевской ленточкой, которая является одним из главных символом дня Победы. Об этом сообщается в telegram-канале окружного правительства.
«Впервые георгиевскую ленту длиной 70 метров изготовили в 2015 году в честь 70-летия Победы. Тогда радужнинцы приняли решение ежегодно увеличивать длину на один метр, и акция стала доброй традицией», — указано в сообщении. Общая площадь ленты составляет 360 квадратных метров, что является региональным рекордом.
Информационное агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы. Журналисты весь день будут следить за событиями в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и других городах Югры и рассказывать о том, как югорчане празднуют 9 мая.
Ранее URA.RU сообщало, что акция «Бессмертный полк» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне стала самой массовой за последние годы в Югре. Колонны из тысяч югорчан прошли по улицам с портретами своих героических предков, чтобы почтить их память.
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