08 мая 2025

В ХМАО школьники пронесли по городу георгиевскую ленту рекордной длины

© Служба новостей «URA.RU»
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В Радужном 80-метровый символ победы стал центральным элементом праздничного мероприятия
В Радужном 80-метровый символ победы стал центральным элементом праздничного мероприятия Фото:

Школьники Радужного прошли по городу с 80-метровой георгиевской ленточкой, которая является одним из главных символом дня Победы. Об этом сообщается в telegram-канале окружного правительства.

«Впервые георгиевскую ленту длиной 70 метров изготовили в 2015 году в честь 70-летия Победы. Тогда радужнинцы приняли решение ежегодно увеличивать длину на один метр, и акция стала доброй традицией», — указано в сообщении. Общая площадь ленты составляет 360 квадратных метров, что является региональным рекордом.

Информационное агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы. Журналисты весь день будут следить за событиями в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и других городах Югры и рассказывать о том, как югорчане празднуют 9 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что акция «Бессмертный полк» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне стала самой массовой за последние годы в Югре. Колонны из тысяч югорчан прошли по улицам с портретами своих героических предков, чтобы почтить их память. 

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Школьники Радужного прошли по городу с 80-метровой георгиевской ленточкой, которая является одним из главных символом дня Победы. Об этом сообщается в telegram-канале окружного правительства. «Впервые георгиевскую ленту длиной 70 метров изготовили в 2015 году в честь 70-летия Победы. Тогда радужнинцы приняли решение ежегодно увеличивать длину на один метр, и акция стала доброй традицией», — указано в сообщении. Общая площадь ленты составляет 360 квадратных метров, что является региональным рекордом. Информационное агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы. Журналисты весь день будут следить за событиями в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и других городах Югры и рассказывать о том, как югорчане празднуют 9 мая. Ранее URA.RU сообщало, что акция «Бессмертный полк» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне стала самой массовой за последние годы в Югре. Колонны из тысяч югорчан прошли по улицам с портретами своих героических предков, чтобы почтить их память. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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