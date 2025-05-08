Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов навестил Николая Шакурова — единственного ныне живущего фронтовика Салехарда. Глава округа вручил Николаю Шакурову нагрудный знак, который прилагается к награде «Почетный гражданин Ямала», сообщают в окружном правительстве.
«Губернатор поздравил Николая Шакурова с 80-летием Победы, пожелав здоровья и бодрости духа. Также он вручил 98-летнему ветерану нагрудный знак, прилагающийся к награде Почётный гражданин Ямала», — пишет telegram-канал «Ямал. Официально».
По данным источника, в ходе визита Дмитрий Артюхов вручил Николаю Шакурову нагрудный знак, который прилагается к награде «Почетный гражданин Ямала». Эта высокая награда подчеркивает вклад ветерана не только в годы войны, но и в развитие региона после ее окончания.
Николай Тимофеевич приехал на Север в 1947 году. В течение 12 лет он работал участковым в Салехарде и Тазовском, охраняя общественный порядок. Позже судьба забросила его в Иркутскую область, где он продолжил трудовую деятельность. После выхода на пенсию ветеран вновь вернулся в Салехард.
Николай Шакуров посвятил себя работе с молодежью. Его рассказы о войне, наполненные искренними эмоциями и воспоминаниями, стали частью живой истории для сотен салехардских школьников. Ветеран активно участвовал в патриотических мероприятиях, встречах и уроках мужества.
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