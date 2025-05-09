Трогательные читки о войне и впечатления курганских театралов: чем удивляли горожан в Горсаду. Видео

Актеры Курганского театра драмы прочитали рассказы для всех желающих
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Курганцы отмечают День Победы, слушая рассказы
Курганцы отмечают День Победы, слушая рассказы Фото:
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День Победы-2025 в Кургане

Во дворе Курганского театра драмы актеры прочитали рассказы о военном времени. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Актер Владимир Рахманинов поделился воспоминаниями о встречах с тружениками тыла .

«В школу к нам приходили труженики тыла и так просто без пафоса рассказывали о том, как они жили. На пятой минуте повествования весь зал встал», — поделился детскими воспоминаниями Рахманинов. Он добавил, что такие рассказы учат понимать: не всегда есть все необходимое для подвига, но всегда есть место для хороших и великих поступков. «Не всегда бывает нужный запас морали. Но всегда есть место для хорошего, для великого», — рассказал актер.

Рахманинов также отметил, что при чтении важных рассказов главное — донести мысли до слушателей, а не углубляться в свои эмоции. Он считает, что короткий формат помогает лучше воспринимать события того времени, а каждый человек делает выводы, опираясь на свой опыт. Читки во дворе театра стали способом напомнить о трудовых подвигах людей военных лет.

Традиция чтения произведений о Великой Отечественной войне и рассказов очевидцев активно поддерживается в Курганской области. Ранее местные политики рекомендовали жителям книги о войне, которые помогают молодому поколению понять героизм и тяжелые испытания того времени, а также сохранить память о подвиге тружеников тыла и фронтовиков.

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Во дворе Курганского театра драмы актеры прочитали рассказы о военном времени. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Актер Владимир Рахманинов поделился воспоминаниями о встречах с тружениками тыла . «В школу к нам приходили труженики тыла и так просто без пафоса рассказывали о том, как они жили. На пятой минуте повествования весь зал встал», — поделился детскими воспоминаниями Рахманинов. Он добавил, что такие рассказы учат понимать: не всегда есть все необходимое для подвига, но всегда есть место для хороших и великих поступков. «Не всегда бывает нужный запас морали. Но всегда есть место для хорошего, для великого», — рассказал актер. Рахманинов также отметил, что при чтении важных рассказов главное — донести мысли до слушателей, а не углубляться в свои эмоции. Он считает, что короткий формат помогает лучше воспринимать события того времени, а каждый человек делает выводы, опираясь на свой опыт. Читки во дворе театра стали способом напомнить о трудовых подвигах людей военных лет. Традиция чтения произведений о Великой Отечественной войне и рассказов очевидцев активно поддерживается в Курганской области. Ранее местные политики рекомендовали жителям книги о войне, которые помогают молодому поколению понять героизм и тяжелые испытания того времени, а также сохранить память о подвиге тружеников тыла и фронтовиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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