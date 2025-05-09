В Раде объяснили отказ от завершения СВО желанием заработать на откупах от мобилизации

Дубинский: откуп от мобилизации на Украине стал очень выгодным бизнесом
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В Киеве зарабатывают миллионы на желающих откупиться от мобилизации
В Киеве зарабатывают миллионы на желающих откупиться от мобилизации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Откуп от мобилизации на Украине превратился в чрезвычайно прибыльный бизнес, что способствует наличию большого числа сторонников продолжения конфликта с Россией среди украинских властей. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Стоимость откупа от ТЦК в Киеве составляет 5000 долларов... При плане мобилизации в 1500 человек, который определен для Киева, — это 7,5 миллиона долларов в месяц. Ну, кто захочет заканчивать эту прекрасную, прибыльную войну?» — написал Дубинский в своем telegram-канале.

В Сети также широко распространяются видеоролики, на которых зафиксированы случаи силовой мобилизации. Сотрудники украинских военкоматов применяют физическую силу по отношению к мужчинам призывного возраста и, зачастую избивая их, насильно увозят в микроавтобусах для дальнейшей отправки на фронт.

Ранее советник по вопросам гендерной политики в ВСУ Оксана Григорьева высказалась в поддержку введения обязательной военной службы для женщин, пишет RT. По ее словам, эти девушки могут проходить подготовку даже за рубежом, при содействии НАТО. Однако их необходимо обучать. В то же время Григорьева указала, что украинское общество пока не готово к обязательной мобилизации женщин и вряд ли поддержит такую инициативу.

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Откуп от мобилизации на Украине превратился в чрезвычайно прибыльный бизнес, что способствует наличию большого числа сторонников продолжения конфликта с Россией среди украинских властей. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский. «Стоимость откупа от ТЦК в Киеве составляет 5000 долларов... При плане мобилизации в 1500 человек, который определен для Киева, — это 7,5 миллиона долларов в месяц. Ну, кто захочет заканчивать эту прекрасную, прибыльную войну?» — написал Дубинский в своем telegram-канале. В Сети также широко распространяются видеоролики, на которых зафиксированы случаи силовой мобилизации. Сотрудники украинских военкоматов применяют физическую силу по отношению к мужчинам призывного возраста и, зачастую избивая их, насильно увозят в микроавтобусах для дальнейшей отправки на фронт. Ранее советник по вопросам гендерной политики в ВСУ Оксана Григорьева высказалась в поддержку введения обязательной военной службы для женщин, пишет RT. По ее словам, эти девушки могут проходить подготовку даже за рубежом, при содействии НАТО. Однако их необходимо обучать. В то же время Григорьева указала, что украинское общество пока не готово к обязательной мобилизации женщин и вряд ли поддержит такую инициативу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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