08 мая 2025

В Сургуте устроили самый массовый пробег с раритетными авто ко Дню Победы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В автопробеге поучаствовали раритетные машины
В автопробеге поучаствовали раритетные машины Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Сургуте (ХМАО) прошел «Бессмертный автополк», к акции присоединилось рекордное количество автомобилистов и байкеров. Участники проехали по городу на машинах, в том числе на раритетной технике, на которых разместили портреты героев Великой Отечественной войны, передает корреспондент URA.RU.

«Акция каждый раз собирает все больше и больше авто- мото-сообществ. Горожане с удовольствием к ней присоединяются. Главное условие: машины должны быть наряжены, на своем борту должны и могут нести портреты героев участников Великой Отечественной войны. А также героев участников специальной военной операции. Судя по количеству собравшихся машин, мы идем на рекорд», — рассказал председатель комитета внутренней и молодежной политики администрации Сургута Андрей Саликов.

Автомобилисты и байкеры стартовали с площади Ледового дворца, отправившись в пробег городу. В основном участники приехали на современных машинах. Но среди них также оказались и раритеты, например, 21-я «Волга» и ГАЗ-69.

Ранее URA.RU рассказывало, что колонны из тысяч югорчан прошли по улицам с портретами своих героических предков в акции «Бессмертный полк». Так жители Югры почтили их память.

Агентство также ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы и с других городов Югры. Ее можно посмотреть здесь.

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В Сургуте (ХМАО) прошел «Бессмертный автополк», к акции присоединилось рекордное количество автомобилистов и байкеров. Участники проехали по городу на машинах, в том числе на раритетной технике, на которых разместили портреты героев Великой Отечественной войны, передает корреспондент URA.RU. «Акция каждый раз собирает все больше и больше авто- мото-сообществ. Горожане с удовольствием к ней присоединяются. Главное условие: машины должны быть наряжены, на своем борту должны и могут нести портреты героев участников Великой Отечественной войны. А также героев участников специальной военной операции. Судя по количеству собравшихся машин, мы идем на рекорд», — рассказал председатель комитета внутренней и молодежной политики администрации Сургута Андрей Саликов. Автомобилисты и байкеры стартовали с площади Ледового дворца, отправившись в пробег городу. В основном участники приехали на современных машинах. Но среди них также оказались и раритеты, например, 21-я «Волга» и ГАЗ-69. Ранее URA.RU рассказывало, что колонны из тысяч югорчан прошли по улицам с портретами своих героических предков в акции «Бессмертный полк». Так жители Югры почтили их память. Агентство также ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы и с других городов Югры. Ее можно посмотреть здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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