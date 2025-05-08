В Сургуте (ХМАО) прошел «Бессмертный автополк», к акции присоединилось рекордное количество автомобилистов и байкеров. Участники проехали по городу на машинах, в том числе на раритетной технике, на которых разместили портреты героев Великой Отечественной войны, передает корреспондент URA.RU.
«Акция каждый раз собирает все больше и больше авто- мото-сообществ. Горожане с удовольствием к ней присоединяются. Главное условие: машины должны быть наряжены, на своем борту должны и могут нести портреты героев участников Великой Отечественной войны. А также героев участников специальной военной операции. Судя по количеству собравшихся машин, мы идем на рекорд», — рассказал председатель комитета внутренней и молодежной политики администрации Сургута Андрей Саликов.
Автомобилисты и байкеры стартовали с площади Ледового дворца, отправившись в пробег городу. В основном участники приехали на современных машинах. Но среди них также оказались и раритеты, например, 21-я «Волга» и ГАЗ-69.
Ранее URA.RU рассказывало, что колонны из тысяч югорчан прошли по улицам с портретами своих героических предков в акции «Бессмертный полк». Так жители Югры почтили их память.
Агентство также ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы и с других городов Югры. Ее можно посмотреть здесь.
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