Стали известны минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы Тюмени в 2025 году

В Тюменской области выпускники смогут подать документы в вузы, если наберут минимальные проходные баллы по ЕГЭ, установленные для каждого предмета. Основной этап сдачи экзамена в регионе стартует в мае, а приемные комиссии вузов начнут работу с 20 июня.
«В мае начинается основной этап ЕГЭ-2025. Приемные комиссии вузов Тюмени откроются 20 июня. В Тюменской области экзамены сдадут более 12 тысяч человек, в том числе более 11,7 тысячи — выпускники нынешнего года», — сообщает издание Newsprom.ru.
Там уточнили, что для подачи документов в Тюменский госуниверситет, индустриальный университет, институт культуры и Аграрный университет Северного Зауралья нужно набрать следующие минимальные баллы:
- 45 баллов — обществознание;
- 44 балла — информатика;
- 40 баллов — русский язык, профильная математика, география, литература;
- 39 баллов — физика, химия, биология;
- 36 баллов — история;
- 30 баллов — иностранные языки.
Для поступления в Тюменский государственный медицинский университет требования по профильным предметам — химии, биологии и русскому языку — варьируются от 36 до 40 баллов. В зависимости от выбранного направления.
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