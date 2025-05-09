Стали известны минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы Тюмени в 2025 году

В тюменских вузах начнут принимать документы абитуриентов с 20 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские вузы начнут принимать документы абитуриентов 20 июня
Тюменские вузы начнут принимать документы абитуриентов 20 июня Фото:

В Тюменской области выпускники смогут подать документы в вузы, если наберут минимальные проходные баллы по ЕГЭ, установленные для каждого предмета. Основной этап сдачи экзамена в регионе стартует в мае, а приемные комиссии вузов начнут работу с 20 июня.

«В мае начинается основной этап ЕГЭ-2025. Приемные комиссии вузов Тюмени откроются 20 июня. В Тюменской области экзамены сдадут более 12 тысяч человек, в том числе более 11,7 тысячи — выпускники нынешнего года», — сообщает издание Newsprom.ru.

Там уточнили, что для подачи документов в Тюменский госуниверситет, индустриальный университет, институт культуры и Аграрный университет Северного Зауралья нужно набрать следующие минимальные баллы:

  • 45 баллов — обществознание;
  • 44 балла — информатика;
  • 40 баллов — русский язык, профильная математика, география, литература;
  • 39 баллов — физика, химия, биология;
  • 36 баллов — история;
  • 30 баллов — иностранные языки.

Для поступления в Тюменский государственный медицинский университет требования по профильным предметам — химии, биологии и русскому языку — варьируются от 36 до 40 баллов. В зависимости от выбранного направления.

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В Тюменской области выпускники смогут подать документы в вузы, если наберут минимальные проходные баллы по ЕГЭ, установленные для каждого предмета. Основной этап сдачи экзамена в регионе стартует в мае, а приемные комиссии вузов начнут работу с 20 июня. «В мае начинается основной этап ЕГЭ-2025. Приемные комиссии вузов Тюмени откроются 20 июня. В Тюменской области экзамены сдадут более 12 тысяч человек, в том числе более 11,7 тысячи — выпускники нынешнего года», — сообщает издание Newsprom.ru. Там уточнили, что для подачи документов в Тюменский госуниверситет, индустриальный университет, институт культуры и Аграрный университет Северного Зауралья нужно набрать следующие минимальные баллы: Для поступления в Тюменский государственный медицинский университет требования по профильным предметам — химии, биологии и русскому языку — варьируются от 36 до 40 баллов. В зависимости от выбранного направления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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