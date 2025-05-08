08 мая 2025

В Нижневартовске в День Победы артисты устроили концерты для жителей во дворах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Нижневартовска услышали песни, посвященные солдатам Великой Отечественной войны и подвигу народа СССР
Жители Нижневартовска услышали песни, посвященные солдатам Великой Отечественной войны и подвигу народа СССР Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) артисты, одетые в военную форму, отправились с концертами по микрорайонам города. Жители города услышали песни, посвященные солдатам Великой Отечественной войны и подвигу народа СССР, а также отведали фронтовую кашу на полевой кухне.

«Стало традицией устраивать выездные концерты в День Победы. И на этот раз здесь звучит музыка, установлена полевая кухня, чтобы мы почувствовали праздничную атмосферу, вспомнили тех, кто ковал Победу, их великий подвиг. Главное — это память», — отметил спикер думы Нижневартовска Алексей Сатинов.

Один из таких концертов прошел на улице Салманова — это относительно новый микрорайон, в котором живут много молодых семей с детьми. Выездные фронтовые бригады стали символом единства и памяти о тех, кто отстоял мирное небо над нашей головой.

Информационное агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы. Журналисты весь день будут следить за событиями в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и других городах Югры и рассказывать о том, как югорчане празднуют 9 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Югорска (ХМАО) в праздничный день встретили уникальный передвижной музей «Эшелон Победы». Ретро-поезд «Эшелон Победы» можно будет увидеть еще в нескольких городах ХМАО. В Нягань музей прибудет 10 мая (с 12:00 до 14:00), в Сургут — 17 мая (с 13:00 до 18:00); в Нижневартовск — 18 мая (с 12:00 до 16:00); в Когалым — 19 мая (с 12:00 до 15:00).

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В Нижневартовске (ХМАО) артисты, одетые в военную форму, отправились с концертами по микрорайонам города. Жители города услышали песни, посвященные солдатам Великой Отечественной войны и подвигу народа СССР, а также отведали фронтовую кашу на полевой кухне. «Стало традицией устраивать выездные концерты в День Победы. И на этот раз здесь звучит музыка, установлена полевая кухня, чтобы мы почувствовали праздничную атмосферу, вспомнили тех, кто ковал Победу, их великий подвиг. Главное — это память», — отметил спикер думы Нижневартовска Алексей Сатинов. Один из таких концертов прошел на улице Салманова — это относительно новый микрорайон, в котором живут много молодых семей с детьми. Выездные фронтовые бригады стали символом единства и памяти о тех, кто отстоял мирное небо над нашей головой. Информационное агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы. Журналисты весь день будут следить за событиями в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и других городах Югры и рассказывать о том, как югорчане празднуют 9 мая. Ранее URA.RU сообщало, что жители Югорска (ХМАО) в праздничный день встретили уникальный передвижной музей «Эшелон Победы». Ретро-поезд «Эшелон Победы» можно будет увидеть еще в нескольких городах ХМАО. В Нягань музей прибудет 10 мая (с 12:00 до 14:00), в Сургут — 17 мая (с 13:00 до 18:00); в Нижневартовск — 18 мая (с 12:00 до 16:00); в Когалым — 19 мая (с 12:00 до 15:00).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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