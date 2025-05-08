Жители Югорска (ХМАО) в праздничный день встретили уникальный передвижной музей «Эшелон Победы». Он пробыл на городском вокзале до полудня, сообщает telrgram-канал «Наш Югорск».
«Уникальный передвижной музей „Эшелон Победы“, посвящённый подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, побывал в Югорске», — говорится в сообщении. Передвижной музей, посвященный подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, прибыл с экспозицией — это и сами исторические вагоны, и восстановленная военная техника, которые позволяют посетителям погрузиться в атмосферу того времени.
Состав включает в себя вагоны, использовавшиеся в годы войны и в послевоенный период. Представлены солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, вагон-санпропускник, вагон-электростанция, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-склад и открытые платформы с исторической военной техникой.
Экспозиция передвижного музея демонстрирует быт солдат и офицеров, а также работу тыла в годы Великой Отечественной войны. Ретро-поезд «Эшелон Победы» можно будет увидеть еще в нескольких городах ХМАО. В Нягань музей прибудет 10 мая (с 12:00 до 14:00), в Сургут — 17 мая (с 13:00 до 18:00); в Нижневартовск — 18 мая (с 12:00 до 16:00); в Когалым — 19 мая (с 12:00 до 15:00).
Видео: @yugorskhmao
Информационное агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы. Журналисты весь день будут следить за событиями в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и других городах Югры и рассказывать о том, как югорчане празднуют 9 мая.
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