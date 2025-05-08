08 мая 2025

Жители ХМАО побили рекорд по числу участников «Бессмертного полка»

© Служба новостей «URA.RU»
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В «Бессмертном полку» поучаствовало почти 300 тысяч человек
В «Бессмертном полку» поучаствовало почти 300 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
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В Ханты-Мансийском автономном округе в шествии «Бессмертного полка» ко Дню Победы приняли участие почти 300 тысяч человек. Число участников акции в регионе побило рекорд прошлых лет.

«Более 280 000 жителей Югры с портретами героев в руках прошли строем „Бессмертного полка“ по улицам и площадям городов и поселков автономного округа. Благодарю земляков за сплочение и единство. Отдельные слова благодарности всем, кто был задействован в организации праздничных мероприятий, отвечал за их безопасность. Подвиг поколения Победителей никогда не будет забыт», — написал губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

Сам глава региона также поучаствовал в шествии «Бессмертного полка». Вместе с земляками он вышел на улицы Ханты-Мансийска с портретом своего деда, который  брал Берлин и штурмовал Рейхстаг.

Ранее URA.RU публиковало фоторепортаж, в котором рассказывало, как акция прошла и в других городах региона. Также агентство ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы в Югре.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в шествии «Бессмертного полка» ко Дню Победы приняли участие почти 300 тысяч человек. Число участников акции в регионе побило рекорд прошлых лет. «Более 280 000 жителей Югры с портретами героев в руках прошли строем „Бессмертного полка“ по улицам и площадям городов и поселков автономного округа. Благодарю земляков за сплочение и единство. Отдельные слова благодарности всем, кто был задействован в организации праздничных мероприятий, отвечал за их безопасность. Подвиг поколения Победителей никогда не будет забыт», — написал губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Сам глава региона также поучаствовал в шествии «Бессмертного полка». Вместе с земляками он вышел на улицы Ханты-Мансийска с портретом своего деда, который  брал Берлин и штурмовал Рейхстаг. Ранее URA.RU публиковало фоторепортаж, в котором рассказывало, как акция прошла и в других городах региона. Также агентство ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы в Югре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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