Жители ХМАО побили рекорд по числу участников «Бессмертного полка»

В Ханты-Мансийском автономном округе в шествии «Бессмертного полка» ко Дню Победы приняли участие почти 300 тысяч человек. Число участников акции в регионе побило рекорд прошлых лет.
«Более 280 000 жителей Югры с портретами героев в руках прошли строем „Бессмертного полка“ по улицам и площадям городов и поселков автономного округа. Благодарю земляков за сплочение и единство. Отдельные слова благодарности всем, кто был задействован в организации праздничных мероприятий, отвечал за их безопасность. Подвиг поколения Победителей никогда не будет забыт», — написал губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
Сам глава региона также поучаствовал в шествии «Бессмертного полка». Вместе с земляками он вышел на улицы Ханты-Мансийска с портретом своего деда, который брал Берлин и штурмовал Рейхстаг.
Ранее URA.RU публиковало фоторепортаж, в котором рассказывало, как акция прошла и в других городах региона. Также агентство ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы в Югре.
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