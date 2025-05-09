Мать тюменки Татьяны Валиловой в военное время работала в госпитале и была вынуждена заниматься ампутацией почти без инструментов. Она не любила вспоминать эти истории, поделилась с URA.RU женщина.
«Не любила рассказывать. Но иногда рассказывала. Вспоминала, как к ним привезли солдата молодого совсем. раненого. И вот ему ногу надо было ампутировать, а из средств были только спирт и ножовка. Больно было маме вспоминать, и мне больно было слушать», — поделилась Валилова.
Она рассказала, что ее мать и отец до войны знакомы не были. Они встретились уже после Великой Победы и поженились.
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