«Были только спирт и ножовка»: тюменка рассказала, как мать спасала раненого солдата во время войны. Видео

Жительница Тюмени написала стихи о своих родителях-фронтовиках
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В день Победы тюменцы вспоминают истории о войне, рассказанные родителями
В день Победы тюменцы вспоминают истории о войне, рассказанные родителями Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Мать тюменки Татьяны Валиловой в военное время работала в госпитале и была вынуждена заниматься ампутацией почти без инструментов. Она не любила вспоминать эти истории, поделилась с URA.RU женщина.

«Не любила рассказывать. Но иногда рассказывала. Вспоминала, как к ним привезли солдата  молодого совсем. раненого. И вот ему ногу надо было ампутировать, а из средств были только спирт и ножовка. Больно было маме вспоминать, и мне больно было слушать», — поделилась Валилова.

Она рассказала, что ее мать и отец до войны знакомы не были. Они встретились уже после Великой Победы и поженились.

URA.RU продолжает следить за тем, как Тюмень празднует день Великой Победы. Яркие моменты дня — в онлайн-трансляции.

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Мать тюменки Татьяны Валиловой в военное время работала в госпитале и была вынуждена заниматься ампутацией почти без инструментов. Она не любила вспоминать эти истории, поделилась с URA.RU женщина. «Не любила рассказывать. Но иногда рассказывала. Вспоминала, как к ним привезли солдата  молодого совсем. раненого. И вот ему ногу надо было ампутировать, а из средств были только спирт и ножовка. Больно было маме вспоминать, и мне больно было слушать», — поделилась Валилова. Она рассказала, что ее мать и отец до войны знакомы не были. Они встретились уже после Великой Победы и поженились. URA.RU продолжает следить за тем, как Тюмень празднует день Великой Победы. Яркие моменты дня — в онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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