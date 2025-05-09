Россия примет участие в интронизации нового Папы Римского Льва ХIV

Россия примет участие в интронизации нового Папы Римского Льва XIV, которая состоится 18 мая. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Сейчас подберем кандидатуру, которая представит Россию», — передает слова Ушакова РИА Новости. 8 мая новым Папой Римским стал американец Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV. Он впервые занял этот пост среди уроженцев США.
В своей первой проповеди в Сикстинской капелле он заявил, что воспринимать Иисуса Христа как супермена или харизматичного лидера — это равносильно атеизму. Лев XIV также отметил, что планирует сосредоточиться на социальных вопросах в условиях цифровой революции.
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