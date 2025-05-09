Россия примет участие в интронизации нового Папы Римского Льва ХIV

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Россия будет участвовать в интронизации нового Папы Римского, заявил Ушаков
Россия будет участвовать в интронизации нового Папы Римского, заявил Ушаков Фото:

Россия примет участие в интронизации нового Папы Римского Льва XIV, которая состоится 18 мая. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Сейчас подберем кандидатуру, которая представит Россию», — передает слова Ушакова РИА Новости. 8 мая новым Папой Римским стал американец Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV. Он впервые занял этот пост среди уроженцев США.

В своей первой проповеди в Сикстинской капелле он заявил, что воспринимать Иисуса Христа как супермена или харизматичного лидера — это равносильно атеизму. Лев XIV также отметил, что планирует сосредоточиться на социальных вопросах в условиях цифровой революции.

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Россия примет участие в интронизации нового Папы Римского Льва XIV, которая состоится 18 мая. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Сейчас подберем кандидатуру, которая представит Россию», — передает слова Ушакова РИА Новости. 8 мая новым Папой Римским стал американец Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV. Он впервые занял этот пост среди уроженцев США. В своей первой проповеди в Сикстинской капелле он заявил, что воспринимать Иисуса Христа как супермена или харизматичного лидера — это равносильно атеизму. Лев XIV также отметил, что планирует сосредоточиться на социальных вопросах в условиях цифровой революции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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