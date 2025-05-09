Подпевают и танцуют: сотни курганцев пришли на концерт «Партизан FM» на 9 Мая. Фото, видео

Толпы курганцев собрались 9 Мая на концерте группы «Партизан FM»
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9 мая. Вечерняя программа. Курган
Курганцы зажительно танцевали и подпевали на праздничном концерте, посвященному 9 Мая Фото:
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День Победы-2025 в Кургане

Фолк-группа «Партизан FM» выступает с праздничным концертом в честь Дня Победы в Кургане. На главной сцене на площади имени Ленина они поют военные песни. Горожане зажигательно подпевают и танцуют. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

«На площади собрались сотни горожан. Они активно подпевают и танцуют под песни группы „Партизан FM“. Особенно под песню „Смуглянка“», — передает корреспондент.

После них на главной сцене выступит Заслуженный артист РФ Виктор Сорокин в тандеме с московским ансамблем «Яр». В его исполнении прозвучат самые известные и самые любимые народом песни о Великой Отечественной войне. Также артист исполнит перед публикой песни из казачьего репертуара. В завершении вечера в 22:00 запустят праздничный феерверк.

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Фолк-группа «Партизан FM» выступает с праздничным концертом в честь Дня Победы в Кургане. На главной сцене на площади имени Ленина они поют военные песни. Горожане зажигательно подпевают и танцуют. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. «На площади собрались сотни горожан. Они активно подпевают и танцуют под песни группы „Партизан FM“. Особенно под песню „Смуглянка“», — передает корреспондент. После них на главной сцене выступит Заслуженный артист РФ Виктор Сорокин в тандеме с московским ансамблем «Яр». В его исполнении прозвучат самые известные и самые любимые народом песни о Великой Отечественной войне. Также артист исполнит перед публикой песни из казачьего репертуара. В завершении вечера в 22:00 запустят праздничный феерверк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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