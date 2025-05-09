Фолк-группа «Партизан FM» выступает с праздничным концертом в честь Дня Победы в Кургане. На главной сцене на площади имени Ленина они поют военные песни. Горожане зажигательно подпевают и танцуют. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.
«На площади собрались сотни горожан. Они активно подпевают и танцуют под песни группы „Партизан FM“. Особенно под песню „Смуглянка“», — передает корреспондент.
После них на главной сцене выступит Заслуженный артист РФ Виктор Сорокин в тандеме с московским ансамблем «Яр». В его исполнении прозвучат самые известные и самые любимые народом песни о Великой Отечественной войне. Также артист исполнит перед публикой песни из казачьего репертуара. В завершении вечера в 22:00 запустят праздничный феерверк.
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