Армия Индии объявила о наборе резервистов из-за конфликта с Пакистаном

Армия Индии сделала заявление о начале процесса набора резервистов, что связано с ухудшением обстановки в конфликте с Пакистаном. Об этом информирует агентство ПТИ.
«Правительство Индии уполномочивает начальника штаба армии осуществлять полномочия в соответствии с этим правилом для вызова каждого офицера и каждого зачисленного лица Территориальной армии», — говорится в материале. Там добавили, что данный шаг стал следствием военной напряженности, возникшей после теракта, который произошел 22 апреля в индийском Джамму и Кашмире, унесший жизни 25 человек.
Индийские власти возлагают ответственность за этот акт на пакистанскую разведку, обвиняя ее в причастности к организации теракта. 7 мая Минобороны Индии объявило о начале операции «Синдур», направленной на уничтожение террористической инфраструктуры на территории Пакистана.
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