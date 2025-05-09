Армия Индии объявила о наборе резервистов из-за конфликта с Пакистаном

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Армия Индии объявила набор резервистов
Армия Индии объявила набор резервистов Фото:
новость из сюжета
Конфликт Индии и Пакистана

Армия Индии сделала заявление о начале процесса набора резервистов, что связано с ухудшением обстановки в конфликте с Пакистаном. Об этом информирует агентство ПТИ.

«Правительство Индии уполномочивает начальника штаба армии осуществлять полномочия в соответствии с этим правилом для вызова каждого офицера и каждого зачисленного лица Территориальной армии», — говорится в материале. Там добавили, что данный шаг стал следствием военной напряженности, возникшей после теракта, который произошел 22 апреля в индийском Джамму и Кашмире, унесший жизни 25 человек.

Индийские власти возлагают ответственность за этот акт на пакистанскую разведку, обвиняя ее в причастности к организации теракта. 7 мая Минобороны Индии объявило о начале операции «Синдур», направленной на уничтожение террористической инфраструктуры на территории Пакистана.

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Армия Индии сделала заявление о начале процесса набора резервистов, что связано с ухудшением обстановки в конфликте с Пакистаном. Об этом информирует агентство ПТИ. «Правительство Индии уполномочивает начальника штаба армии осуществлять полномочия в соответствии с этим правилом для вызова каждого офицера и каждого зачисленного лица Территориальной армии», — говорится в материале. Там добавили, что данный шаг стал следствием военной напряженности, возникшей после теракта, который произошел 22 апреля в индийском Джамму и Кашмире, унесший жизни 25 человек. Индийские власти возлагают ответственность за этот акт на пакистанскую разведку, обвиняя ее в причастности к организации теракта. 7 мая Минобороны Индии объявило о начале операции «Синдур», направленной на уничтожение террористической инфраструктуры на территории Пакистана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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