Губернатор Шумков посетил праздничный концерт на площади и подпевал песни. Фото, видео

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9 мая. Вечерняя программа. Курган
Губернатор Вадим Шумков пришел на концерт в честь 9 Мая Фото:
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День Победы-2025 в Кургане

Губернатор Курганской области появился на праздничном концерте, посвященному 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На Центральной площади глава региона пришел, чтобы послушать военные песни группы «Партизан FM» и Заслуженного артиста РФ Виктора Сорокина, передает корреспондент URA.RU.

«На площади Ленина появился глава региона Вадим Шумков. Он пришел посмотреть праздничный вечерний концерт и салют вместе с горожанами. Глава региона подпевал некоторые песни», — передает корреспондент.

Вместе с ним также пришли вице-губернатор Андрей Алексеев, заместители Константин Ермаков, Наталья Кирилова, Анатолий Воробьев и Иван Ситников. Также концерт слушает врип главы города Антон Науменко и председатель гордумы Игорь Прозоров.

В завершении праздничной программы ожидается феерверк. Его запустят в 22:00. С утра в Кургане прошел торжественный Парад Победы с участием военной техники и авиации. Тысячи курганцев прошли по центральной улице в «Бессмертном полку».

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Губернатор Курганской области появился на праздничном концерте, посвященному 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На Центральной площади глава региона пришел, чтобы послушать военные песни группы «Партизан FM» и Заслуженного артиста РФ Виктора Сорокина, передает корреспондент URA.RU. «На площади Ленина появился глава региона Вадим Шумков. Он пришел посмотреть праздничный вечерний концерт и салют вместе с горожанами. Глава региона подпевал некоторые песни», — передает корреспондент. Вместе с ним также пришли вице-губернатор Андрей Алексеев, заместители Константин Ермаков, Наталья Кирилова, Анатолий Воробьев и Иван Ситников. Также концерт слушает врип главы города Антон Науменко и председатель гордумы Игорь Прозоров. В завершении праздничной программы ожидается феерверк. Его запустят в 22:00. С утра в Кургане прошел торжественный Парад Победы с участием военной техники и авиации. Тысячи курганцев прошли по центральной улице в «Бессмертном полку».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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