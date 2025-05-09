Общество Губернатор Шумков посетил праздничный концерт на площади и подпевал песни. Фото, видео 09 мая 2025 в 21:01 Размер текста - 17 + Губернатор Вадим Шумков пришел на концерт в честь 9 Мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета День Победы-2025 в Кургане Губернатор Курганской области появился на праздничном концерте, посвященному 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На Центральной площади глава региона пришел, чтобы послушать военные песни группы «Партизан FM» и Заслуженного артиста РФ Виктора Сорокина, передает корреспондент URA.RU. «На площади Ленина появился глава региона Вадим Шумков. Он пришел посмотреть праздничный вечерний концерт и салют вместе с горожанами. Глава региона подпевал некоторые песни», — передает корреспондент. Вместе с ним также пришли вице-губернатор Андрей Алексеев, заместители Константин Ермаков, Наталья Кирилова, Анатолий Воробьев и Иван Ситников. Также концерт слушает врип главы города Антон Науменко и председатель гордумы Игорь Прозоров. В завершении праздничной программы ожидается феерверк. Его запустят в 22:00. С утра в Кургане прошел торжественный Парад Победы с участием военной техники и авиации. Тысячи курганцев прошли по центральной улице в «Бессмертном полку». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Курганской области появился на праздничном концерте, посвященному 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На Центральной площади глава региона пришел, чтобы послушать военные песни группы «Партизан FM» и Заслуженного артиста РФ Виктора Сорокина, передает корреспондент URA.RU. «На площади Ленина появился глава региона Вадим Шумков. Он пришел посмотреть праздничный вечерний концерт и салют вместе с горожанами. Глава региона подпевал некоторые песни», — передает корреспондент. Вместе с ним также пришли вице-губернатор Андрей Алексеев, заместители Константин Ермаков, Наталья Кирилова, Анатолий Воробьев и Иван Ситников. Также концерт слушает врип главы города Антон Науменко и председатель гордумы Игорь Прозоров. В завершении праздничной программы ожидается феерверк. Его запустят в 22:00. С утра в Кургане прошел торжественный Парад Победы с участием военной техники и авиации. Тысячи курганцев прошли по центральной улице в «Бессмертном полку». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям