Губернатор Курганской области появился на праздничном концерте, посвященному 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На Центральной площади глава региона пришел, чтобы послушать военные песни группы «Партизан FM» и Заслуженного артиста РФ Виктора Сорокина, передает корреспондент URA.RU.
«На площади Ленина появился глава региона Вадим Шумков. Он пришел посмотреть праздничный вечерний концерт и салют вместе с горожанами. Глава региона подпевал некоторые песни», — передает корреспондент.
Вместе с ним также пришли вице-губернатор Андрей Алексеев, заместители Константин Ермаков, Наталья Кирилова, Анатолий Воробьев и Иван Ситников. Также концерт слушает врип главы города Антон Науменко и председатель гордумы Игорь Прозоров.
В завершении праздничной программы ожидается феерверк. Его запустят в 22:00. С утра в Кургане прошел торжественный Парад Победы с участием военной техники и авиации. Тысячи курганцев прошли по центральной улице в «Бессмертном полку».
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