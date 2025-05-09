Новый Уренгой собрал рекордное количество участников «Бессмертного полка»

В Новом Уренгое (ЯНАО) в акции "Бессмертный полк" приняли участие 15 тысяч человек. Газовая столица стала первой по количеству участников, сообщила пресс-служба правительства Ямала.
"На улицы вышли 76800 человек, еще 34700 северян присоединились онлайн. Самой массовой акция стала в Новом Уренгое – там в шествии приняли участие 15 тысяч горожан. В Салехарде с портретами своих близких в «Бессмертном полку» поучаствовал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов", — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.
На втором месте по количеству участников — Салехард. Там в колоннах прошло около 10 тысяч человек. Таким образом, каждый пятый ямалец принял участие в "Бессмертном полку", а каждый седьмой пронес портреты своих героев по городским улицам. Акция в очном формате прошла впервые за шесть лет во всех городах и большинстве поселков округа.
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