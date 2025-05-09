Каждый седьмой ямалец принял участие в шествии «Бессмертного полка» 9 Мая

Почти 80 тысяч жителей ЯНАО прошли в колоннах «Бессмертного полка»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Бессмертный полк» не утратил популярности у ямальцев
«Бессмертный полк» не утратил популярности у ямальцев Фото:

В ЯНАО в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около 77 тысяч жителей округа, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства. Население Ямала по данным на 2024 год составило 515 тысяч человек, то есть в колоннах с портретами ветеранов прошел каждый седьмой ямалец. 

«Во всероссийской акции „Бессмертный полк“ приняли участие почти 77 тысяч ямальцев. Шествие, впервые за шесть лет провели в очном формате», — отметили в пресс-службе правительства ЯНАО, отвечая на вопрос корреспондента агентства.

В Салехарде по данным администрации окружной столицы к шествию присоединилось 10 тысяч человек. Хотя по предварительным расчетам планировалось около пяти тысяч участников. Колонну возглавлял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, который нес портреты деда и прадеда.

Сегодня ЯНАО, как и вся Россия, празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Подробности торжественных мероприятий вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

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В ЯНАО в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около 77 тысяч жителей округа, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства. Население Ямала по данным на 2024 год составило 515 тысяч человек, то есть в колоннах с портретами ветеранов прошел каждый седьмой ямалец.  «Во всероссийской акции „Бессмертный полк“ приняли участие почти 77 тысяч ямальцев. Шествие, впервые за шесть лет провели в очном формате», — отметили в пресс-службе правительства ЯНАО, отвечая на вопрос корреспондента агентства. В Салехарде по данным администрации окружной столицы к шествию присоединилось 10 тысяч человек. Хотя по предварительным расчетам планировалось около пяти тысяч участников. Колонну возглавлял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, который нес портреты деда и прадеда. Сегодня ЯНАО, как и вся Россия, празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Подробности торжественных мероприятий вы можете посмотреть в нашей онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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