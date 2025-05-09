В Кургане 9 мая было шествие «Бессмертного полка»
новость из сюжетаДень Победы-2025 в Кургане
В Кургане 9 мая прошел военный парад, шествие «Бессмертного полка» и праздничные концерты. Горожане чествовали ветеранов, пели военные песни и фотографировались у памятников, а завершился день ярким салютом над площадью Ленина. Подробности в фоторепортаже URA.RU.
«Кульминацией праздника стал длительный фейерверк, озаривший небо над Курганом. Тысячи жителей и гостей города собрались, чтобы насладиться зрелищем и отметить знаменательную дату», — сообщает корреспондент URA.RU.
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