Военный парад, веселые песни и фееричный салют: как курганцы встретили День Победы. Фоторепортаж

Курган 9 мая отметил День Победы
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В Кургане 9 мая было шествие «Бессмертного полка»
В Кургане 9 мая было шествие «Бессмертного полка» Фото:
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День Победы-2025 в Кургане

В Кургане 9 мая прошел военный парад, шествие «Бессмертного полка» и праздничные концерты. Горожане чествовали ветеранов, пели военные песни и фотографировались у памятников, а завершился день ярким салютом над площадью Ленина. Подробности в фоторепортаже URA.RU.

«Кульминацией праздника стал длительный фейерверк, озаривший небо над Курганом. Тысячи жителей и гостей города собрались, чтобы насладиться зрелищем и отметить знаменательную дату», — сообщает корреспондент URA.RU.

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В Кургане 9 мая прошел военный парад, шествие «Бессмертного полка» и праздничные концерты. Горожане чествовали ветеранов, пели военные песни и фотографировались у памятников, а завершился день ярким салютом над площадью Ленина. Подробности в фоторепортаже URA.RU. «Кульминацией праздника стал длительный фейерверк, озаривший небо над Курганом. Тысячи жителей и гостей города собрались, чтобы насладиться зрелищем и отметить знаменательную дату», — сообщает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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