Президент Египта пожелал Путину всегда отмечать победу

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пожелал российскому лидеру Владимиру Путину всегда отмечать победу. Главы двух государств пообщались после приема в честь Дня Победы.
«Я желаю, чтобы вы всегда отмечали победу, господин президент», — цитирует обращение ас-Сиси к Путину РИА Новости. «Спасибо вам большое за хорошее пожелание», — ответил президент РФ.
Ранее URA.RU рассказывало о встрече лидеров двух держав. Путин удивил присутствующих, начав разговор на арабском языке. Египетский президент прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы.
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