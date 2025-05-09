Президент Египта пожелал Путину всегда отмечать победу

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Встреча двух лидеров прошла в Кремле
Встреча двух лидеров прошла в Кремле Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пожелал российскому лидеру Владимиру Путину всегда отмечать победу. Главы двух государств пообщались после приема в честь Дня Победы.

«Я желаю, чтобы вы всегда отмечали победу, господин президент», — цитирует обращение ас-Сиси к Путину РИА Новости. «Спасибо вам большое за хорошее пожелание», — ответил президент РФ.

Ранее URA.RU рассказывало о встрече лидеров двух держав. Путин удивил присутствующих, начав разговор на арабском языке. Египетский президент прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы.

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пожелал российскому лидеру Владимиру Путину всегда отмечать победу. Главы двух государств пообщались после приема в честь Дня Победы. «Я желаю, чтобы вы всегда отмечали победу, господин президент», — цитирует обращение ас-Сиси к Путину РИА Новости. «Спасибо вам большое за хорошее пожелание», — ответил президент РФ. Ранее URA.RU рассказывало о встрече лидеров двух держав. Путин удивил присутствующих, начав разговор на арабском языке. Египетский президент прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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