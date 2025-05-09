Власти Украины планируют взимать налоги с российских военнопленных

Правительство Украины одобрило законопроект, который предусматривает введение налога на доходы физических лиц и военного сбора для российских военнопленных. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.
По заявлению депутата в его telegram-канале, кабмин одобрил проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об отражении в налоговом расчете сумм налога на доходы физических лиц и военного сбора, начисленных на вознаграждение за труд военнопленных». Так, военнопленные россияне будут рассматриваться как отдельная категория физических лиц — нерезидентов Украины, в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительными протоколами 1977 года.
Налоговыми агентами для исчисления и удержания налогов станут лагеря для военнопленных, учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы. Эти организации будут обязаны отражать в налоговой отчетности как общую сумму начисленного дохода военнопленным, так и сумму удержанных налогов. Законопроект направлен на систематизацию налогообложения доходов данной категории лиц и обеспечение прозрачности финансовых операций, связанных с их трудовой деятельностью.
В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, предусматривающий повышение налоговых ставок, включая увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, начиная с января 2025 года. Военный сбор взимается с доходов граждан, таких как заработная плата, дивиденды, прибыль от продажи движимого и недвижимого имущества, а также доходы от сдачи имущества в аренду и других подобных поступлений. От уплаты военного сбора освобождаются военнослужащие ВСУ, сотрудники Нацгвардии, СБУ, СВР, Государственной пограничной службы, Государственной службы охраны, МВД, Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также Управления государственной охраны.
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