Применить топор агрессор, к счастью, не сумел
В Екатеринбурге на улице Пехотинцев (Сортировка) мужчина гонялся за подростками с топором. Видео участники конфликта поделились в социальных сетях.
«Отрезвейте, пожалуйста. Ваша жена вас зовет. Или кто это, ваша собутыльница?» — говорят подростки на кадрах, опубликованных в telegram-канале «Безумный Екб». По словам очевидцев, мужчина также кидался и на других детей.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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