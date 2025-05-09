Екатеринбуржец с топором гонялся за детьми. Видео

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Применить топор агрессор, к счастью, не сумел
Применить топор агрессор, к счастью, не сумел Фото:

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев (Сортировка) мужчина гонялся за подростками с топором. Видео участники конфликта поделились в социальных сетях.

«Отрезвейте, пожалуйста. Ваша жена вас зовет. Или кто это, ваша собутыльница?» — говорят подростки на кадрах, опубликованных в telegram-канале «Безумный Екб». По словам очевидцев, мужчина также кидался и на других детей.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на улице Пехотинцев (Сортировка) мужчина гонялся за подростками с топором. Видео участники конфликта поделились в социальных сетях. «Отрезвейте, пожалуйста. Ваша жена вас зовет. Или кто это, ваша собутыльница?» — говорят подростки на кадрах, опубликованных в telegram-канале «Безумный Екб». По словам очевидцев, мужчина также кидался и на других детей. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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