Зеленский ввел санкции против компаний, зарегистрированных в РФ

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер против 74 иностранных компаний. В перечень вошли предприятия из России, Ирана, Китая и Узбекистана, работающие в стратегических отраслях промышленности, соответствующий указ опубликован на сайте его офиса.
«На сайте Зеленского был опубликован текст дополнений к указам о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, среди которых 68 зарегистрированы в России, три в Узбекистане, одна в Китае, две в Иране», — передает РИА Новости. Под ограничения попали компании, специализирующиеся на авиакосмической и оборонной промышленности, автомобилестроении и химическом производстве.
В список включены известные российские конструкторские бюро и научно-исследовательские институты, включая Арзамасское ОКБ «Импульс» и Всероссийский институт легких сплавов. Санкции также затронули предприятия, занимающиеся разработкой оптико-механических систем и беспилотных технологий.
Ранее Международная группа экспертов во главе с украинским чиновником Андреем Ермаком и американским профессором Майклом Макфолом предложила новый пакет антироссийских санкций. Этот план под названием «План действий 4.0» ужесточает экономические ограничения против России. Санкции вводятся на 10 лет и включают заморозку денежных средств, запрет на совместные проекты в науке и культуре, а также отмену всех украинских наград у попавших в список лиц.
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