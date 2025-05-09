Зеленский ввел санкции против компаний, зарегистрированных в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский ввел санкции против 74 юридического лица, зарегистрированного в России, Иране, Китае и Узбекистане
Владимир Зеленский ввел санкции против 74 юридического лица, зарегистрированного в России, Иране, Китае и Узбекистане Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер против 74 иностранных компаний. В перечень вошли предприятия из России, Ирана, Китая и Узбекистана, работающие в стратегических отраслях промышленности, соответствующий указ опубликован на сайте его офиса.

«На сайте Зеленского был опубликован текст дополнений к указам о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, среди которых 68 зарегистрированы в России, три в Узбекистане, одна в Китае, две в Иране», — передает РИА Новости. Под ограничения попали компании, специализирующиеся на авиакосмической и оборонной промышленности, автомобилестроении и химическом производстве.

В список включены известные российские конструкторские бюро и научно-исследовательские институты, включая Арзамасское ОКБ «Импульс» и Всероссийский институт легких сплавов. Санкции также затронули предприятия, занимающиеся разработкой оптико-механических систем и беспилотных технологий.

Ранее Международная группа экспертов во главе с украинским чиновником Андреем Ермаком и американским профессором Майклом Макфолом предложила новый пакет антироссийских санкций. Этот план под названием «План действий 4.0» ужесточает экономические ограничения против России. Санкции вводятся на 10 лет и включают заморозку денежных средств, запрет на совместные проекты в науке и культуре, а также отмену всех украинских наград у попавших в список лиц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер против 74 иностранных компаний. В перечень вошли предприятия из России, Ирана, Китая и Узбекистана, работающие в стратегических отраслях промышленности, соответствующий указ опубликован на сайте его офиса. «На сайте Зеленского был опубликован текст дополнений к указам о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, среди которых 68 зарегистрированы в России, три в Узбекистане, одна в Китае, две в Иране», — передает РИА Новости. Под ограничения попали компании, специализирующиеся на авиакосмической и оборонной промышленности, автомобилестроении и химическом производстве. В список включены известные российские конструкторские бюро и научно-исследовательские институты, включая Арзамасское ОКБ «Импульс» и Всероссийский институт легких сплавов. Санкции также затронули предприятия, занимающиеся разработкой оптико-механических систем и беспилотных технологий. Ранее Международная группа экспертов во главе с украинским чиновником Андреем Ермаком и американским профессором Майклом Макфолом предложила новый пакет антироссийских санкций. Этот план под названием «План действий 4.0» ужесточает экономические ограничения против России. Санкции вводятся на 10 лет и включают заморозку денежных средств, запрет на совместные проекты в науке и культуре, а также отмену всех украинских наград у попавших в список лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...