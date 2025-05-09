Мэрия Челябинска извинилась за короткий и опоздавший салют

В Челябинске принесли извинения жителям и гостям города за задержку и сокращенный формат праздничного салюта, посвященного Дню Победы. Соответствующий комментарий опубликовала пресс-служба мэрии.
«Уважаемые челябинцы, администрация города приносит извинения за долгое ожидание при запуске салюта и его усеченный формат. Мы делали все возможное, чтобы День Победы завершился достойным фейерверком. Но, к сожалению, не смогли преодолеть технические сбои в работе оборудования, которые произошли в силу соблюдения определенных мер безопасности», — заявили в мэрии.
В администрации также подчеркнули, что безопасность горожан является приоритетом при проведении мероприятий. Залпы прошли в течение шести минут вместо 20 ранее анонсированных.
Как сообщало URA.RU, изначально салют был запланирован на 22 часа. Он задержался почти на 45 минут.
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