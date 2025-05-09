Кремль ответил на слова о продлении перемирия в ближайшие дни

Обсуждение возможного 30-дневного перемирия с Украиной невозможно без тщательного рассмотрения всех сопутствующих обстоятельств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что когда администрация бывшего президента США Дональда Трампа поднимала вопрос о перемирии, российский лидер Владимир Путин выразил согласие рассмотреть данную инициативу, передает ТАСС. Однако, как подчеркнул представитель Кремля, президент России указал на наличие большого количества нюансов, которые необходимо прояснить до начала содержательных переговоров по этому вопросу.
Европейские государства совместно с Соединенными Штатами близки к согласованию инициативы о введении режима прекращения огня на территории Украины сроком на один месяц, информирует агентство Reuters, ссылаясь на представителя дипломатических кругов Франции. Согласно имеющейся информации, в случае отклонения данного плана западные государства планируют принять согласованные меры по введению дополнительных санкционных ограничений в отношении РФ.
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