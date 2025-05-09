Путин поговорил с Оливером Стоуном в Кремле

Президент РФ Владимир Путин пообщался с режиссером из США Оливером Стоуном. Это произошло в Кремле после завершения торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы, пояснили журналисты.
«В пятницу американский режиссер присутствовал на военном параде на Красной площади, а позже в этот же день стал гостем торжественного приема от имени российского президента в честь Дня Победы. После состоялась краткая беседа Путина и Стоуна, когда лидер России провожал гостей», — передает РИА Новости.
В последний раз Путин и Стоун встречались на полях марафона «Знание. Первые», где президент лично поприветствовал режиссера. Стоун неоднократно посещал Россию и брал интервью у российского лидера, что стало основой для его документальных фильмов о современной политике.
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