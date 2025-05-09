09 мая 2025

Путин поговорил с Оливером Стоуном в Кремле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суть беседы Владимира Путина и Оливера Стоуна пока не раскрывается
Суть беседы Владимира Путина и Оливера Стоуна пока не раскрывается Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент РФ Владимир Путин пообщался с режиссером из США Оливером Стоуном. Это произошло в Кремле после завершения торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы, пояснили журналисты.

«В пятницу американский режиссер присутствовал на военном параде на Красной площади, а позже в этот же день стал гостем торжественного приема от имени российского президента в честь Дня Победы. После состоялась краткая беседа Путина и Стоуна, когда лидер России провожал гостей», — передает РИА Новости.

В последний раз Путин и Стоун встречались на полях марафона «Знание. Первые», где президент лично поприветствовал режиссера. Стоун неоднократно посещал Россию и брал интервью у российского лидера, что стало основой для его документальных фильмов о современной политике.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин пообщался с режиссером из США Оливером Стоуном. Это произошло в Кремле после завершения торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы, пояснили журналисты. «В пятницу американский режиссер присутствовал на военном параде на Красной площади, а позже в этот же день стал гостем торжественного приема от имени российского президента в честь Дня Победы. После состоялась краткая беседа Путина и Стоуна, когда лидер России провожал гостей», — передает РИА Новости. В последний раз Путин и Стоун встречались на полях марафона «Знание. Первые», где президент лично поприветствовал режиссера. Стоун неоднократно посещал Россию и брал интервью у российского лидера, что стало основой для его документальных фильмов о современной политике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...