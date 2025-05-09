09 мая 2025

Путин сообщил, что знал о попытках помешать Вучичу приехать в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин заявил, что был осведомлен о попытках отговорить Вучича от визита в Москву
Путин заявил, что был осведомлен о попытках отговорить Вучича от визита в Москву Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что был осведомлен о попытках отговорить президента Сербии Александра Вучича от визита в Москву на празднование 80-летия Победы. Об этом сообщают СМИ.

«Знаю, что вас пытались отговаривать, проблемы определенные создавали логистические, но тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим. Это наш общий праздник», — приводит слова Путина ТАСС. В День Победы Владимир Путин встретился с Александром Вучичем, который приехал в Москву на празднование 80-летия Победы. Президент России поблагодарил сербского лидера за участие в мероприятии.

Ранее телеканал RT сообщал, что еврокомиссия пригрозила Сербии последствиями из-за участия Вучича в праздновании 80-летия Победы в Москве. Еврокомиссар Марта Кос заявила, что визит повлияет на переговоры о вступлении страны в ЕС. Ранее Вучич сообщал о сильном внешнем давлении, а Москва обвинила Брюссель в шантаже.

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Президент России Владимир Путин заявил, что был осведомлен о попытках отговорить президента Сербии Александра Вучича от визита в Москву на празднование 80-летия Победы. Об этом сообщают СМИ. «Знаю, что вас пытались отговаривать, проблемы определенные создавали логистические, но тем не менее вы здесь, с нами, и мы это высоко ценим. Это наш общий праздник», — приводит слова Путина ТАСС. В День Победы Владимир Путин встретился с Александром Вучичем, который приехал в Москву на празднование 80-летия Победы. Президент России поблагодарил сербского лидера за участие в мероприятии. Ранее телеканал RT сообщал, что еврокомиссия пригрозила Сербии последствиями из-за участия Вучича в праздновании 80-летия Победы в Москве. Еврокомиссар Марта Кос заявила, что визит повлияет на переговоры о вступлении страны в ЕС. Ранее Вучич сообщал о сильном внешнем давлении, а Москва обвинила Брюссель в шантаже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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