Житель Кургана продает диск с автографом Валерия Леонтьева
В Кургане выставили на продажу виниловую пластинку с автографом народного артиста Валерия Леонтьева. Стоимость диска составляет 45 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте Avito.
В Кургане выставили на продажу виниловую пластинку с автографом Валерия Леонтьева
«Диск виниловый, не использовался. На конверте автограф певца», — указал продавец в описании на Avito.
Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске выставили на продажу школьный дневник с изображением Юрия Шатунова на обложке. Продавец оценил раритетный экземпляр 2003 года выпуска в 15 тысяч рублей. По его словам, дневник в отличном состоянии, несмотря на небольшие потёртости, и имеет ограниченный тираж.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».