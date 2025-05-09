09 мая 2025

Житель Кургана продает диск с автографом Валерия Леонтьева за 45 тысяч. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Кургана продает диск с автографом Валерия Леонтьева
Житель Кургана продает диск с автографом Валерия Леонтьева Фото:

В Кургане выставили на продажу виниловую пластинку с автографом народного артиста Валерия Леонтьева. Стоимость диска составляет 45 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте Avito.

В Кургане выставили на продажу виниловую пластинку с автографом Валерия Леонтьева
В Кургане выставили на продажу виниловую пластинку с автографом Валерия Леонтьева
Фото:

«Диск виниловый, не использовался. На конверте автограф певца», — указал продавец в описании на Avito.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске выставили на продажу школьный дневник с изображением Юрия Шатунова на обложке. Продавец оценил раритетный экземпляр 2003 года выпуска в 15 тысяч рублей. По его словам, дневник в отличном состоянии, несмотря на небольшие потёртости, и имеет ограниченный тираж.

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В Кургане выставили на продажу виниловую пластинку с автографом народного артиста Валерия Леонтьева. Стоимость диска составляет 45 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «Диск виниловый, не использовался. На конверте автограф певца», — указал продавец в описании на Avito. Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске выставили на продажу школьный дневник с изображением Юрия Шатунова на обложке. Продавец оценил раритетный экземпляр 2003 года выпуска в 15 тысяч рублей. По его словам, дневник в отличном состоянии, несмотря на небольшие потёртости, и имеет ограниченный тираж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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