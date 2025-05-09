09 мая 2025

Правительство Венгрии заявило о готовности защититься от нападок Украины

Ковач: Украина координирует атаки на суверенитет Венгрии
© Служба новостей «URA.RU»
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Будапешт ранее выслал из страны двух украинских дипломатов
Будапешт ранее выслал из страны двух украинских дипломатов Фото:

Правительство Венгрии намерено защищать страну от обвинений Киева в нарушении суверенитета и предполагаемом шпионаже на территории Украины. Об этом заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в своей публикации в социальной сети X, комментируя обвинения украинских властей в адрес Будапешта.

«Мы защитим Венгрию от скоординированной атаки партии „Тиса“ и украинской секретной службы. Перед лицом вопиющих атак на наш национальный суверенитет Венгрия продолжит разоблачать любые политические силы, как иностранные, так и внутренние, работающие против нас», — написал Ковач. Он также подчеркнул, что действия Киева воспринимаются как попытка давления на Венгрию.

По словам Ковача, Украина таким образом мстит Венгрии за ее отказ поставлять вооружения киевскому режиму и за сопротивление внешнему давлению, направленному на эскалацию военного вмешательства в конфликт на Украине. Представитель правительства добавил, что Будапешт намерен и впредь придерживаться своей суверенной политики, несмотря на внешние попытки повлиять на ее решение.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в своем telegram-канале, что Киев принял решение выдворить двух венгерских дипломатов. Согласно заявлению, представители Венгрии обязаны покинуть территорию Украины в течение 48 часов. Данный шаг последовал за объявлением Службы безопасности Украины о выявлении агентурной сети венгерской военной разведки в Закарпатской области. В ответ на это Будапешт ранее выслал из страны двух украинских дипломатов, напоминает RT.

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Правительство Венгрии намерено защищать страну от обвинений Киева в нарушении суверенитета и предполагаемом шпионаже на территории Украины. Об этом заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в своей публикации в социальной сети X, комментируя обвинения украинских властей в адрес Будапешта. «Мы защитим Венгрию от скоординированной атаки партии „Тиса“ и украинской секретной службы. Перед лицом вопиющих атак на наш национальный суверенитет Венгрия продолжит разоблачать любые политические силы, как иностранные, так и внутренние, работающие против нас», — написал Ковач. Он также подчеркнул, что действия Киева воспринимаются как попытка давления на Венгрию. По словам Ковача, Украина таким образом мстит Венгрии за ее отказ поставлять вооружения киевскому режиму и за сопротивление внешнему давлению, направленному на эскалацию военного вмешательства в конфликт на Украине. Представитель правительства добавил, что Будапешт намерен и впредь придерживаться своей суверенной политики, несмотря на внешние попытки повлиять на ее решение. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в своем telegram-канале, что Киев принял решение выдворить двух венгерских дипломатов. Согласно заявлению, представители Венгрии обязаны покинуть территорию Украины в течение 48 часов. Данный шаг последовал за объявлением Службы безопасности Украины о выявлении агентурной сети венгерской военной разведки в Закарпатской области. В ответ на это Будапешт ранее выслал из страны двух украинских дипломатов, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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