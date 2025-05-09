09 мая 2025

Geo: Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам

© Служба новостей «URA.RU»
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В городах Пакистана было слышно несколько взрывов
В городах Пакистана было слышно несколько взрывов Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

Индия нанесла ракетные удары по трем пакистанским авиабазам, сообщает телеканал GEO со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. По данным СМИ, атаки пришлись на ключевые военные объекты Пакистана, а также на ряд других целей, включая гостиницу вблизи дипломатического анклава в Исламабаде.

«В городах Пакистана было слышно несколько взрывов — два в Равалпинди, по одному в Лахоре и Исламабаде. От ударов также пострадали три базы ВВС — авиабаза Нур Хан в Равалпинди, авиабаза Рафики в Шоркоте в Пенджабе и авиабаза Мюрид в Чаквале в Пенджабе. Согласно источникам в оборонном ведомстве, индийские беспилотники также нанесли удары по пакистанским постам в Сиалкоте и Наровале и отелю „Серена“ рядом с дипломатическим анклавом в Исламабаде», — приводится информация GEO.

В сообщении указывается, что удары вызвали значительный резонанс в пакистанских городах — жители слышали взрывы, а местные службы экстренного реагирования были подняты по тревоге. Официальные представители властей Индии и Пакистана пока не прокомментировали инцидент. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.

По сведениям издания News Guru, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф выразил мнение, что в связи с последними шагами, предпринятыми индийской стороной, избежать масштабного военного противостояния между двумя государствами становится невозможным. Издание также рассмотрело возможное развитие конфликта между Пакистаном и Индией на фоне продолжающихся взаимных ударов.

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Индия нанесла ракетные удары по трем пакистанским авиабазам, сообщает телеканал GEO со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. По данным СМИ, атаки пришлись на ключевые военные объекты Пакистана, а также на ряд других целей, включая гостиницу вблизи дипломатического анклава в Исламабаде. «В городах Пакистана было слышно несколько взрывов — два в Равалпинди, по одному в Лахоре и Исламабаде. От ударов также пострадали три базы ВВС — авиабаза Нур Хан в Равалпинди, авиабаза Рафики в Шоркоте в Пенджабе и авиабаза Мюрид в Чаквале в Пенджабе. Согласно источникам в оборонном ведомстве, индийские беспилотники также нанесли удары по пакистанским постам в Сиалкоте и Наровале и отелю „Серена“ рядом с дипломатическим анклавом в Исламабаде», — приводится информация GEO. В сообщении указывается, что удары вызвали значительный резонанс в пакистанских городах — жители слышали взрывы, а местные службы экстренного реагирования были подняты по тревоге. Официальные представители властей Индии и Пакистана пока не прокомментировали инцидент. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется. По сведениям издания News Guru, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф выразил мнение, что в связи с последними шагами, предпринятыми индийской стороной, избежать масштабного военного противостояния между двумя государствами становится невозможным. Издание также рассмотрело возможное развитие конфликта между Пакистаном и Индией на фоне продолжающихся взаимных ударов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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