Geo: Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам

Индия нанесла ракетные удары по трем пакистанским авиабазам, сообщает телеканал GEO со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. По данным СМИ, атаки пришлись на ключевые военные объекты Пакистана, а также на ряд других целей, включая гостиницу вблизи дипломатического анклава в Исламабаде.
«В городах Пакистана было слышно несколько взрывов — два в Равалпинди, по одному в Лахоре и Исламабаде. От ударов также пострадали три базы ВВС — авиабаза Нур Хан в Равалпинди, авиабаза Рафики в Шоркоте в Пенджабе и авиабаза Мюрид в Чаквале в Пенджабе. Согласно источникам в оборонном ведомстве, индийские беспилотники также нанесли удары по пакистанским постам в Сиалкоте и Наровале и отелю „Серена“ рядом с дипломатическим анклавом в Исламабаде», — приводится информация GEO.
В сообщении указывается, что удары вызвали значительный резонанс в пакистанских городах — жители слышали взрывы, а местные службы экстренного реагирования были подняты по тревоге. Официальные представители властей Индии и Пакистана пока не прокомментировали инцидент. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.
По сведениям издания News Guru, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф выразил мнение, что в связи с последними шагами, предпринятыми индийской стороной, избежать масштабного военного противостояния между двумя государствами становится невозможным. Издание также рассмотрело возможное развитие конфликта между Пакистаном и Индией на фоне продолжающихся взаимных ударов.
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