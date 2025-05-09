09 мая 2025

Пакистан заявил о неизбежности полномасштабной войны с Индией

© Служба новостей «URA.RU»
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Пакистан обязан отвечать на удары, пишут авторы News Guru
Пакистан обязан отвечать на удары, пишут авторы News Guru Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о невозможности избежать полномасштабной войны с Индией в свете последних действий Нью-Дели. Об этом сообщает издание News Guru, проанализировавшее перспективы эскалации конфликта между двумя странами в контексте продолжающихся обменов ударами.

 «Более того, поскольку новостные каналы транслируют изображения похорон погибших мирных жителей и обломков мечетей и домов, пораженных индийскими ракетами, для Исламабада отступление без ответа подобающим образом может повлечь за собой огромные репутационные издержки», — говорится в тексте статьи. Указывается также, что Пакистан обязан отвечать на удары Индии с точки зрения общественного мнения и репутации, а вероятность того, что его ответные действия будут щадящими, крайне мала.

В материале отмечается, что обе стороны оказались в ситуации, когда вынуждены отвечать друг другу на удары. Это создает высокий риск перерастания локальных столкновений в полномасштабную войну.

Ранее конфликт между странами обострился после того, как Индия начала военную операцию под названием «Синдур» на территории Пакистана. В Министерстве обороны Индии сообщили о нанесении ракетных ударов по лагерям террористов, что вызвало ответные действия со стороны пакистанской армии и усугубило напряженность в регионе. Россию беспокоит ситуация на границе Индии и Пакистана, заявили в Кремле.

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Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о невозможности избежать полномасштабной войны с Индией в свете последних действий Нью-Дели. Об этом сообщает издание News Guru, проанализировавшее перспективы эскалации конфликта между двумя странами в контексте продолжающихся обменов ударами.  «Более того, поскольку новостные каналы транслируют изображения похорон погибших мирных жителей и обломков мечетей и домов, пораженных индийскими ракетами, для Исламабада отступление без ответа подобающим образом может повлечь за собой огромные репутационные издержки», — говорится в тексте статьи. Указывается также, что Пакистан обязан отвечать на удары Индии с точки зрения общественного мнения и репутации, а вероятность того, что его ответные действия будут щадящими, крайне мала. В материале отмечается, что обе стороны оказались в ситуации, когда вынуждены отвечать друг другу на удары. Это создает высокий риск перерастания локальных столкновений в полномасштабную войну. Ранее конфликт между странами обострился после того, как Индия начала военную операцию под названием «Синдур» на территории Пакистана. В Министерстве обороны Индии сообщили о нанесении ракетных ударов по лагерям террористов, что вызвало ответные действия со стороны пакистанской армии и усугубило напряженность в регионе. Россию беспокоит ситуация на границе Индии и Пакистана, заявили в Кремле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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