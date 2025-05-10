NTV: умерла одна из самых известных свидетелей холокоста Фридлендер

Одна из самых известных в Германии свидетельниц холокоста, почетная гражданка Берлина Марго Фридлендер, скончалась на 104-м году жизни. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на основанный ею фонд. Фридлендер была известна своей активной общественной деятельностью, посвященной сохранению памяти о жертвах нацизма, а также многочисленными выступлениями перед молодежью и публикацией автобиографических книг.
«Пережившая холокост Фридлендер умерла. Она скончалась в возрасте 103 лет», — говорится в сообщении телеканала. В материале отмечается, что Фридлендер стала одной из самых узнаваемых фигур, рассказывающих о трагедии холокоста в современной Германии. Ее свидетельства и жизненный путь привлекли внимание широкой общественности как в Германии, так и за ее пределами.
Фридлендер родилась в Берлине в 1921 году. Во время Второй мировой войны ее семья погибла в концлагерях, однако самой Фридлендер удалось выжить. После окончания войны она эмигрировала в США и лишь в 2010 году вернулась в Берлин в возрасте 88 лет. За свою просветительскую деятельность она была дважды удостоена ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», а также основала благотворительный фонд, занимающийся поддержкой образовательных инициатив о холокосте.
Бразильская монахиня Ина Канберра Лукас, считавшаяся самым пожилым человеком на планете, ушла из жизни на 117-м году. Сообщение об этом размещено на портале LongeviQuest, специализирующемся на сборе статистики о долгожителях по всему миру. После смерти Лукас звание старейшего жителя Земли перешло к 115-летней гражданке Великобритании Этель Катерхэм, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.