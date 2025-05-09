В Тюмени прошло празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Жители города отдали дань памяти героям, благодаря подвигу которых сегодня мы можем видеть мирное небо над головой. Десять самых ярких кадров этого дня мы собрали в фоторепортаже.
Праздничные мероприятия начались с Парада Победы. По центру города прошли курсанты ТВВИКУ, конная колонна и военная техника. В акции «Бессмертный полк» в Тюмени приняли участие 125 тысяч человек, среди них и губернатор Тюменской области Александр Моор. Минута молчания, музыкальный рекорд, праздничный концерт — все это ждало участников праздника. Завершилось 9 мая салютом на набережной Туры.
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