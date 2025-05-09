09 мая 2025

10 лучших кадров со Дня Победы в Тюмени. Фоторепортаж

В Тюмени прошло празднование Дня Победы
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Тюменцы отдали дань памяти павшим героям
Тюменцы отдали дань памяти павшим героям Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Тюмени прошло празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Жители города отдали дань памяти героям, благодаря подвигу которых сегодня мы можем видеть мирное небо над головой. Десять самых ярких кадров этого дня мы собрали в фоторепортаже.

Праздничные мероприятия начались с Парада Победы. По центру города прошли курсанты ТВВИКУ, конная колонна и военная техника. В акции «Бессмертный полк» в Тюмени приняли участие 125 тысяч человек, среди них и губернатор Тюменской области Александр Моор. Минута молчания, музыкальный рекорд, праздничный концерт — все это ждало участников праздника. Завершилось 9 мая салютом на набережной Туры.

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В Тюмени прошло празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Жители города отдали дань памяти героям, благодаря подвигу которых сегодня мы можем видеть мирное небо над головой. Десять самых ярких кадров этого дня мы собрали в фоторепортаже. Праздничные мероприятия начались с Парада Победы. По центру города прошли курсанты ТВВИКУ, конная колонна и военная техника. В акции «Бессмертный полк» в Тюмени приняли участие 125 тысяч человек, среди них и губернатор Тюменской области Александр Моор. Минута молчания, музыкальный рекорд, праздничный концерт — все это ждало участников праздника. Завершилось 9 мая салютом на набережной Туры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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