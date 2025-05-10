Песков рассказал о надеждах на США в урегулировании украинского конфликта

Песков: РФ надеется, что США помогут убедить Киев проявить мудрость
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Песков отметил стремление Путина к мирному завершению конфликта
Песков отметил стремление Путина к мирному завершению конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В России надеются, что посредническая роль Соединенных Штатов в урегулировании конфликта поспособствует тому, чтобы власти Киева проявили политическую мудрость. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«РФ рассчитывает, что посредничество США поможет убедить киевский режим быть более гибким и проявить политическую мудрость», — рассказал официальный представитель Кремля в ходе беседы с корреспондентом телеканала ABC. Соответсвующее видео опубликовано на сайте СМИ. По словам Пескова, президент России Владимир Путин прилагает максимальные усилия для урегулирования конфликта с Украиной посредством дипломатических переговоров.

Российская сторона неоднократно выражала готовность к проведению мирных переговоров без предварительных требований. В связи с 80-й годовщиной Победы Путин принял решение о введении режима прекращения огня с 8 по 11 мая, передает РАПСИ.

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В России надеются, что посредническая роль Соединенных Штатов в урегулировании конфликта поспособствует тому, чтобы власти Киева проявили политическую мудрость. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «РФ рассчитывает, что посредничество США поможет убедить киевский режим быть более гибким и проявить политическую мудрость», — рассказал официальный представитель Кремля в ходе беседы с корреспондентом телеканала ABC. Соответсвующее видео опубликовано на сайте СМИ. По словам Пескова, президент России Владимир Путин прилагает максимальные усилия для урегулирования конфликта с Украиной посредством дипломатических переговоров. Российская сторона неоднократно выражала готовность к проведению мирных переговоров без предварительных требований. В связи с 80-й годовщиной Победы Путин принял решение о введении режима прекращения огня с 8 по 11 мая, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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