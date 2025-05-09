В Сургуте (ХМАО) вечером 9 мая во дворе дома №9 по улице Дружбы толпа подростков сильно избила троих мужчин. Со слов очевидцев, двое пострадавших потеряли сознание и были госпитализированы.
«Толпа подростков жестоко избила трех мужчин во дворе дома Дружбы, 5. Нападение случилось 9 мая вечером. Двое жертв подростков потеряли сознание, их госпитализировали в больницу», — сообщает telegram-канал «К-Информ».
Очевидцы уточняют, что подростки сами спровоцировали конфликт. Их жертвы сидели на лавочке во дворе, когда к ним подошла толпа и началась словесная перепалка, которая быстро переросла в избиение. Уточняется, что третий мужчина от госпитализации отказался.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
Обновлено в 8:33: В пресс-службе УМВД Югры пояснили, что инцидент зарегистрирован, проводится проверка. Устанавливаются личности подростков. Суть конфликта — толпа шумела в подъезде, соседи вышли сделать замечание и завязался словесный конфликт, переросший в потасовку.
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