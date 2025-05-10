У Минобороны появились новые иски к «Военторгу» на миллионы рублей

Минобороны потребовало суд взыскать с «Военторга» почти 4 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд рассмотрит принятие исков к производству
Суд рассмотрит принятие исков к производству Фото:

Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд Москвы с рядом новых исковых заявлений к акционерному обществу «Военторг», требуя взыскать порядка четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в суде.

«С 5 мая было подано еще девять исковых заявлений от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО „Военторг“, — передает ТАСС слова представителя суда. Он уточнил, что общая сумма заявленных новых требований достигает 3 741 215 рублей. В настоящее время суд рассматривает возможность принятия соответствующих исковых заявлений к производству.

В начале апреля Минобороны также инициировало новый судебный иск к «Военторгу». Ведомство потребовало взыскать с компании сумму в размере 317 тысяч рублей, передает RT.

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Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд Москвы с рядом новых исковых заявлений к акционерному обществу «Военторг», требуя взыскать порядка четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в суде. «С 5 мая было подано еще девять исковых заявлений от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО „Военторг“, — передает ТАСС слова представителя суда. Он уточнил, что общая сумма заявленных новых требований достигает 3 741 215 рублей. В настоящее время суд рассматривает возможность принятия соответствующих исковых заявлений к производству. В начале апреля Минобороны также инициировало новый судебный иск к «Военторгу». Ведомство потребовало взыскать с компании сумму в размере 317 тысяч рублей, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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