На реке в ХМАО обнаружено тело мужчины

В Белоярском районе ХМАО в реке Обь 9 мая было найдено тело мужчины без признаков жизни. Об этом URA.RU сообщили в Управлении МЧС региона.
«Около двух километров выше по течению реки Обь от села Ванзеват в воде рядом с лодкой было обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — говорится в сообщении. Происшествие зарегистрировано 9 мая.
Это не единственное происшествие на воде за прошедшие сутки. Так в Сургутском районе вблизи юрт Мултановых на реке Большой Юган перевернулась моторная лодка. В ней находилось трое взрослых человек.
Ранее URA.RU сообщало, что в Радужном (ХМАО) мужчина утонул в озере в районе Хантейки. Сотрудники скорой помощи пытались добраться до него, но не успели спасти.
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