09 мая 2025

На реке в ХМАО обнаружено тело мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело погибшего было обнаружено рядом с лодкой
Тело погибшего было обнаружено рядом с лодкой Фото:

В Белоярском районе ХМАО в реке Обь 9 мая было найдено тело мужчины без признаков жизни. Об этом URA.RU сообщили в Управлении МЧС региона.

«Около двух километров выше по течению реки Обь от села Ванзеват в воде рядом с лодкой было обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — говорится в сообщении. Происшествие зарегистрировано 9 мая.

Это не единственное происшествие на воде за прошедшие сутки. Так в Сургутском районе вблизи юрт Мултановых на реке Большой Юган перевернулась моторная лодка. В ней находилось трое взрослых человек. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Радужном (ХМАО) мужчина утонул в озере в районе Хантейки. Сотрудники скорой помощи пытались добраться до него, но не успели спасти.

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В Белоярском районе ХМАО в реке Обь 9 мая было найдено тело мужчины без признаков жизни. Об этом URA.RU сообщили в Управлении МЧС региона. «Около двух километров выше по течению реки Обь от села Ванзеват в воде рядом с лодкой было обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — говорится в сообщении. Происшествие зарегистрировано 9 мая. Это не единственное происшествие на воде за прошедшие сутки. Так в Сургутском районе вблизи юрт Мултановых на реке Большой Юган перевернулась моторная лодка. В ней находилось трое взрослых человек.  Ранее URA.RU сообщало, что в Радужном (ХМАО) мужчина утонул в озере в районе Хантейки. Сотрудники скорой помощи пытались добраться до него, но не успели спасти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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