Звезда «Уральских пельменей» два дня выживала в кромешной тьме

Актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина стала участницей экстремального проекта «В темноте» на телеканале СТС. Участникам необходимо провести двое суток в полной изоляции и абсолютной темноте, выполняя различные испытания.
«Я знаю, что там будет твориться какая-то жесть. Думаю, что на этот раз они придумали: будут крысы бегать по полу, возможно воздуха не будет», — рассказала участница «Уральских пельменей». Дылдина подозревала любые неудобства. В выпуске вместе с Иланой участие приняли модель Ольга Шарыбова, актер Александр Новиков, блогер Аня Калашник и актер Вячеслав Чепурченко.
После первой ночи Дылдина решила покинуть проект и отказалась от борьбы за главный приз: «Это был мой шанс. Ребят, пожалуйста, выпустите меня. Я больше не могу. Я сразу была немножко отщепенцем, потому что у меня какого-то коннекта ни с кем из участников не сложилось. Ощущение, когда ты не можешь найти себе место, когда тебе хочется выйти, как будто ты задыхаешься, оно было».
«В темноте» — экстремальное реалити-шоу на СТС, где звездные участники проводят двое суток в полной темноте, изолированные от внешнего мира . Под руководством ведущего Сергея Бурунова, они преодолевают психологические и физические испытания, сталкиваясь со своими страхами в условиях абсолютной темноты .
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