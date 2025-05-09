09 мая 2025

Курганцы заметили, что сталинский трактор в Каргаполье не похож на пропавший из музея. Фото

Курганцы усомнились в подлинности сталинского трактора, найденного в Каргаполье
© Служба новостей «URA.RU»
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Трактор был раньше у музея
Трактор был раньше у музея Фото:

Легендарный сталинский трактор ХТЗ, который обнаружили в райцентре Каргаполье в Курганской области, отличается от оригинала, пропавшего из краеведческого музея в начале XXI века. Об этом URA.RU рассказал местный житель.

«Я пришел на улицу Почтовая, 2 в нашем рабочем поселке, чтобы внимательно рассмотреть найденный трактор ХТЗ. Начал по старой открытке сравнивать его с украденным в Кургане оригиналом и понял. Это может быть не тот экспонат. Руль другой, мотор отличается, топливный бак похоже самодельный. Нужна экспертиза», — сообщил житель Каргаполья.

В краеведческий музей Кургана отправлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее стало известно, что в Каргаполье нашли трактор первых пятилеток, который стоял у краеведческого музея в Кургане, но затем пропал. Многие горожане помнят памятник трудовой доблести, они лазили по нему в детстве. Он символизировал подвиг зауральцев в период коллективизации, когда страна вставала с колен. Колхозники в тридцатых годах прошлого века радовались, что «железный конь пришел на смену крестьянской лошадке».

Похожий трактор нашли также в городе Петухово у сельхозтехникума. Все трактора выкрашены в синий цвет. Но в Петухово экспонат сильно отличается от курганского, сообщили жители. Это видно по фото. 

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Легендарный сталинский трактор ХТЗ, который обнаружили в райцентре Каргаполье в Курганской области, отличается от оригинала, пропавшего из краеведческого музея в начале XXI века. Об этом URA.RU рассказал местный житель. «Я пришел на улицу Почтовая, 2 в нашем рабочем поселке, чтобы внимательно рассмотреть найденный трактор ХТЗ. Начал по старой открытке сравнивать его с украденным в Кургане оригиналом и понял. Это может быть не тот экспонат. Руль другой, мотор отличается, топливный бак похоже самодельный. Нужна экспертиза», — сообщил житель Каргаполья. В краеведческий музей Кургана отправлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее стало известно, что в Каргаполье нашли трактор первых пятилеток, который стоял у краеведческого музея в Кургане, но затем пропал. Многие горожане помнят памятник трудовой доблести, они лазили по нему в детстве. Он символизировал подвиг зауральцев в период коллективизации, когда страна вставала с колен. Колхозники в тридцатых годах прошлого века радовались, что «железный конь пришел на смену крестьянской лошадке». Похожий трактор нашли также в городе Петухово у сельхозтехникума. Все трактора выкрашены в синий цвет. Но в Петухово экспонат сильно отличается от курганского, сообщили жители. Это видно по фото. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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