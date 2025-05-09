Легендарный сталинский трактор ХТЗ, который обнаружили в райцентре Каргаполье в Курганской области, отличается от оригинала, пропавшего из краеведческого музея в начале XXI века. Об этом URA.RU рассказал местный житель.
«Я пришел на улицу Почтовая, 2 в нашем рабочем поселке, чтобы внимательно рассмотреть найденный трактор ХТЗ. Начал по старой открытке сравнивать его с украденным в Кургане оригиналом и понял. Это может быть не тот экспонат. Руль другой, мотор отличается, топливный бак похоже самодельный. Нужна экспертиза», — сообщил житель Каргаполья.
В краеведческий музей Кургана отправлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее стало известно, что в Каргаполье нашли трактор первых пятилеток, который стоял у краеведческого музея в Кургане, но затем пропал. Многие горожане помнят памятник трудовой доблести, они лазили по нему в детстве. Он символизировал подвиг зауральцев в период коллективизации, когда страна вставала с колен. Колхозники в тридцатых годах прошлого века радовались, что «железный конь пришел на смену крестьянской лошадке».
Похожий трактор нашли также в городе Петухово у сельхозтехникума. Все трактора выкрашены в синий цвет. Но в Петухово экспонат сильно отличается от курганского, сообщили жители. Это видно по фото.
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