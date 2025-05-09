В районе села Каширино Кунгурского муниципального округа (Пермский край) в реке Сылва обнаружено тело человека. Спасатели извлекли погибшего и передали его полицейским. Об этом сообщила окружная поисково-спасательная служба.
«8 мая в 19:02 поступило сообщение, что вблизи села Каширино, в реке Сылва обнаружено тело человека, требуется помощь спасателей, чтобы извлечь его на берег. На место выехали спасатели ГОР 8. В 20:40 они извлекли тело человека на берег, где передали его сотрудникам полиции», — написано в группе службы в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях под постом дочь погибшего написала слова благодарности спасателям за найденного отца. «Спасибо за папу! Мы очень ждали этот день!», — написала девушка.
Ранее URA.RU рассказывало о первом в этом году произошедшем несчастном случае с рыбаком. Вблизи деревни Плашкино Кунгурского округа мужчина вышел на тонкий лед, провалился и утонул. Спасатели и водолазы искали тело 65-летнего мужчины, но найти его не удалось.
Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, материалы переданы в следственный комитет. Редакция направила запрос в региональный СК. Ответ ожидается.
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