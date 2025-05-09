09 мая 2025

В реке в Пермском крае обнаружено тело мужчины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На место происшествия прибыли спасатели (архивное фото)
На место происшествия прибыли спасатели (архивное фото) Фото:

В районе села Каширино Кунгурского муниципального округа (Пермский край) в реке Сылва обнаружено тело человека. Спасатели извлекли погибшего и передали его полицейским. Об этом сообщила окружная поисково-спасательная служба.

«8 мая в 19:02 поступило сообщение, что вблизи села Каширино, в реке Сылва обнаружено тело человека, требуется помощь спасателей, чтобы извлечь его на берег. На место выехали спасатели ГОР 8. В 20:40 они извлекли тело человека на берег, где передали его сотрудникам полиции», — написано в группе службы в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях под постом дочь погибшего написала слова благодарности спасателям за найденного отца. «Спасибо за папу! Мы очень ждали этот день!», — написала девушка. 

Ранее URA.RU рассказывало о первом в этом году произошедшем несчастном случае с рыбаком. Вблизи деревни Плашкино Кунгурского округа мужчина вышел на тонкий лед, провалился и утонул.  Спасатели и водолазы искали тело 65-летнего мужчины, но найти его не удалось. 

Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, материалы переданы в следственный комитет. Редакция направила запрос в региональный СК. Ответ ожидается. 

Тело обнаружили в реке Сылве
Тело обнаружили в реке Сылве
Фото:

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В районе села Каширино Кунгурского муниципального округа (Пермский край) в реке Сылва обнаружено тело человека. Спасатели извлекли погибшего и передали его полицейским. Об этом сообщила окружная поисково-спасательная служба. «8 мая в 19:02 поступило сообщение, что вблизи села Каширино, в реке Сылва обнаружено тело человека, требуется помощь спасателей, чтобы извлечь его на берег. На место выехали спасатели ГОР 8. В 20:40 они извлекли тело человека на берег, где передали его сотрудникам полиции», — написано в группе службы в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом дочь погибшего написала слова благодарности спасателям за найденного отца. «Спасибо за папу! Мы очень ждали этот день!», — написала девушка.  Ранее URA.RU рассказывало о первом в этом году произошедшем несчастном случае с рыбаком. Вблизи деревни Плашкино Кунгурского округа мужчина вышел на тонкий лед, провалился и утонул.  Спасатели и водолазы искали тело 65-летнего мужчины, но найти его не удалось.  Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, материалы переданы в следственный комитет. Редакция направила запрос в региональный СК. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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