09 мая 2025

В Екатеринбурге под окнами дома обнаружили труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело обнаружили утром 10 мая (архивное фото)
Тело обнаружили утром 10 мая (архивное фото) Фото:

Под окнами жилого дома на улице Крауля, 83 в Екатеринбурге был обнаружен труп. Об этом сообщили жители в социальных сетях.

"Труп под окнами на Крауля 83, полиция на месте. До этого была скорая, накрыли пакетом и уехали", — передали слова жителя дома в telegram-канале "Злой Екатеринбург".

Корреспондент URA.RU обратился в правоохранительные органы за подробностями ситуации. Ответ будет опубликован сразу, как поступит.

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Под окнами жилого дома на улице Крауля, 83 в Екатеринбурге был обнаружен труп. Об этом сообщили жители в социальных сетях. "Труп под окнами на Крауля 83, полиция на месте. До этого была скорая, накрыли пакетом и уехали", — передали слова жителя дома в telegram-канале "Злой Екатеринбург". Корреспондент URA.RU обратился в правоохранительные органы за подробностями ситуации. Ответ будет опубликован сразу, как поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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