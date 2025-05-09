Тело обнаружили утром 10 мая (архивное фото)
Под окнами жилого дома на улице Крауля, 83 в Екатеринбурге был обнаружен труп. Об этом сообщили жители в социальных сетях.
"Труп под окнами на Крауля 83, полиция на месте. До этого была скорая, накрыли пакетом и уехали", — передали слова жителя дома в telegram-канале "Злой Екатеринбург".
Корреспондент URA.RU обратился в правоохранительные органы за подробностями ситуации. Ответ будет опубликован сразу, как поступит.
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