The Telegraph узнала об отставке главы британского флота из-за романа с подчиненной

Возглавлявший Королевский военно-морской флот Великобритании адмирал Бен Ки подал в отставку на фоне проводимого расследования, связанного с его отношениями с одной из подчиненных. Об этом сообщает The Telegraph.
«Глава Королевского флота ушел в отставку из-за обвинений в том, что у него были отношения с коллегой-женщиной, находившейся под его командованием», — пишет издание. Там уточнили, что адмирал временно отстранен от исполнения служебных обязанностей на время расследования, которое проводит Министерство обороны по факту его предполагаемой внебрачной связи.
До завершения проверки обязанности главы флота возложены на вице-адмирала сэра Мартина Коннелла. Адмиралу 59 лет, он женат и воспитывает троих детей. Ки планировал уйти в отставку летом, выражая недовольство состоянием флота и намерение провести больше времени с семьей. В Минобороны сообщили, что расследование продолжается, и отказались от дальнейших комментариев. Сам адмирал ситуацию пока не прокомментировал.
Ранее американский миллиардер Илон Маск высказался с иронией в адрес британских военно-морских сил, отреагировав на их сравнение с российским флотом, передает RT. «Что случилось с хваленым британским военно-морским флотом?» — задался вопросом Маск.
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