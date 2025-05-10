В то время как в Москве проходил парад по случаю 80-летия Победы с участием представителей дружественных государств, на территории Украины состоялось собственное мероприятие, посвященное этой дате. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своих соцсетях охарактеризовала празднование во Львове как «сборище» представителей Европейского союза.
«Пока в Москве проходил парад Великой Победы, западники во Львове решили перебить эффект советом министров иностранных дел Евросоюза», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она опубликовала две фотографии для сравнения: парад в Москве и «сборище» во Львове, а также прикрепила соответсвующее видео, отметив контраст мероприятий.
Захарова подчеркнула, что на параде в Москве царила праздничная атмосфера с яркими красками и радостными людьми. Во Львове, по ее словам, мероприятие проходило в напряженной обстановке, гости были одеты небрежно, а среди присутствующих выделялись лишь мрачные лица европейских чиновников.
В торжественном мероприятии, состоявшемся в Москве, приняли участие руководители порядка тридцати государств. Западные средства массовой информации отметили, что Российская Федерация по-прежнему подчеркивает свой военный потенциал на фоне продолжающейся специальной операции на территории Украины.
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