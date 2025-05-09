09 мая 2025

В тюменской реке критическая отметка превышена на 150 сантиметров. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уровень воды в Абатском районе достиг 1096 сантиметров
Уровень воды в Абатском районе достиг 1096 сантиметров Фото:

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в Абатском районе за сутки вырос на 54 сантиметра. Сейчас он достигает отметки в 1096 сантиметров, при том, что критический уровень был отмечен 960 сантиметрами. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф.

«Гидропост Ишим — Абатский. Изменение уровня воды за сутки +54 см. Уровень воды над нулем поста 1096 см. Гидропост Ишим — Викулово. Изменения +9 см, уровень воды 627 см», — указано на сайте.

Это единственный пост, который зафиксировал существенный подъем воды в реках Тюменской области. На других постах ситуация стабилизируется::

  • в Казанском река Алабуга -5 (664 см);
  • в Ялуторовске река Тобол -1 (528 см);
  • в Ильинке река Ишим -3 (793 см);
  • в Тобольске река Иртыш +4 (652 см);
  • в Тюмени река Тура +7 (604 см);
  • в Ишиме река Ишим -6 (923 см).
Уровень воды в реках Тюменской области на 10 мая
Уровень воды в реках Тюменской области на 10 мая
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в Абатском районе за сутки вырос на 54 сантиметра. Сейчас он достигает отметки в 1096 сантиметров, при том, что критический уровень был отмечен 960 сантиметрами. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф. «Гидропост Ишим — Абатский. Изменение уровня воды за сутки +54 см. Уровень воды над нулем поста 1096 см. Гидропост Ишим — Викулово. Изменения +9 см, уровень воды 627 см», — указано на сайте. Это единственный пост, который зафиксировал существенный подъем воды в реках Тюменской области. На других постах ситуация стабилизируется::
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...