В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в Абатском районе за сутки вырос на 54 сантиметра. Сейчас он достигает отметки в 1096 сантиметров, при том, что критический уровень был отмечен 960 сантиметрами. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф.
«Гидропост Ишим — Абатский. Изменение уровня воды за сутки +54 см. Уровень воды над нулем поста 1096 см. Гидропост Ишим — Викулово. Изменения +9 см, уровень воды 627 см», — указано на сайте.
Это единственный пост, который зафиксировал существенный подъем воды в реках Тюменской области. На других постах ситуация стабилизируется::
- в Казанском река Алабуга -5 (664 см);
- в Ялуторовске река Тобол -1 (528 см);
- в Ильинке река Ишим -3 (793 см);
- в Тобольске река Иртыш +4 (652 см);
- в Тюмени река Тура +7 (604 см);
- в Ишиме река Ишим -6 (923 см).
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